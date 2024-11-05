https://ria.ru/20241105/vashington-1982010287.html
На избирательных участках в Вашингтоне образовались очереди
На избирательных участках в Вашингтоне образовались очереди - РИА Новости, 05.11.2024
На избирательных участках в Вашингтоне образовались очереди
На избирательных участках в Вашингтоне собрались десятки человек: очереди ожидаются на протяжении всего дня, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T18:41
2024-11-05T18:41
2024-11-05T18:57
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ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. На избирательных участках в Вашингтоне собрались десятки человек: очереди ожидаются на протяжении всего дня, передает корреспондент РИА Новости. Один из участков разместился в спортивно-оздоровительном центре в городском парке. Около очереди перед зданием дежурят несколько групп иностранных журналистов, записывающих репортажи на фоне американских граждан. Ожидание в очереди для голосующих скрашивают приятная осенняя погода и обильный листопад. "Пару часов назад очередь была длиннее на десяток человек. В течение дня люди продолжат приходить", — сказал агентству агитатор за одного из кандидатов в американский конгресс. Корреспонденты РИА Новости посетили еще два участка в Вашингтоне, где также оказались очереди по паре десятков человек. В городе не наблюдается усиленных постов полиции и перекрытий дорог. На улицах нет плотного автомобильного движения, а о том, что сегодня в столице идут выборы, говорят лишь заколоченные фанерой на случай беспорядков витрины магазин и аптек.Президентская гонка в этом году развернулась между вице-президентом Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию, и бывшим президентом Дональдом Трампом, выдвинутым Республиканской партией.Голосование проходит в полной неопределенности по поводу того, кто станет победителем. Если в 2020-м победил лидировавший в опросах общественного мнения Джо Байден, то на текущих выборах явного лидера нет. Разница в поддержке Трампа и Харрис в среднем незначительная и находится в рамках статистической погрешности.Одновременно с президентскими выборами проходят выборы в конгресс, во время которых заместят все 435 мест в палате представителей и треть кресел в сенате. Итоги голосования определят не только будущего президента, но и расклад сил в конгрессе, что сыграет ключевую роль в контексте перспектив продвижения законодательных инициатив новой администрации.С открытием первых участков стартует активная фаза голосования, но более 76 миллионов избирателей уже отдали свои голоса по почте или досрочно.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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Очереди у избирательных участков в Вашингтоне
Очереди у избирательных участков в Вашингтоне
2024-11-05T18:41
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в мире, сша, вашингтон, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Вашингтон, Выборы президента США — 2024
На избирательных участках в Вашингтоне образовались очереди
На избирательных участках в Вашингтоне ожидаются очереди на протяжении всего дня
ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. На избирательных участках в Вашингтоне собрались десятки человек: очереди ожидаются на протяжении всего дня, передает корреспондент РИА Новости.
Один из участков разместился в спортивно-оздоровительном центре в городском парке. Около очереди перед зданием дежурят несколько групп иностранных журналистов, записывающих репортажи на фоне американских граждан. Ожидание в очереди для голосующих скрашивают приятная осенняя погода и обильный листопад.
"Пару часов назад очередь была длиннее на десяток человек. В течение дня люди продолжат приходить", — сказал агентству агитатор за одного из кандидатов в американский конгресс.
Корреспонденты РИА Новости посетили еще два участка в Вашингтоне, где также оказались очереди по паре десятков человек.
В городе не наблюдается усиленных постов полиции и перекрытий дорог. На улицах нет плотного автомобильного движения, а о том, что сегодня в столице идут выборы, говорят лишь заколоченные фанерой на случай беспорядков витрины магазин и аптек.
Президентская гонка в этом году развернулась между вице-президентом Камалой Харрис
, представляющей Демократическую партию, и бывшим президентом Дональдом Трампом
, выдвинутым Республиканской партией.
Голосование проходит в полной неопределенности по поводу того, кто станет победителем. Если в 2020-м победил лидировавший в опросах общественного мнения Джо Байден
, то на текущих выборах явного лидера нет. Разница в поддержке Трампа и Харрис в среднем незначительная и находится в рамках статистической погрешности.
Одновременно с президентскими выборами проходят выборы в конгресс, во время которых заместят все 435 мест в палате представителей и треть кресел в сенате. Итоги голосования определят не только будущего президента, но и расклад сил в конгрессе, что сыграет ключевую роль в контексте перспектив продвижения законодательных инициатив новой администрации.
С открытием первых участков стартует активная фаза голосования, но более 76 миллионов избирателей уже отдали свои голоса по почте или досрочно.