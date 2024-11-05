https://ria.ru/20241105/vashington-1982010287.html

На избирательных участках в Вашингтоне образовались очереди

На избирательных участках в Вашингтоне образовались очереди - РИА Новости, 05.11.2024

На избирательных участках в Вашингтоне образовались очереди

На избирательных участках в Вашингтоне собрались десятки человек: очереди ожидаются на протяжении всего дня, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:41

2024-11-05T18:41

2024-11-05T18:57

в мире

сша

вашингтон

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982012415_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f2a12e41960ca7f8327628e8c8cebb85.jpg

ВАШИНГТОН, 5 ноя — РИА Новости. На избирательных участках в Вашингтоне собрались десятки человек: очереди ожидаются на протяжении всего дня, передает корреспондент РИА Новости. Один из участков разместился в спортивно-оздоровительном центре в городском парке. Около очереди перед зданием дежурят несколько групп иностранных журналистов, записывающих репортажи на фоне американских граждан. Ожидание в очереди для голосующих скрашивают приятная осенняя погода и обильный листопад. "Пару часов назад очередь была длиннее на десяток человек. В течение дня люди продолжат приходить", — сказал агентству агитатор за одного из кандидатов в американский конгресс. Корреспонденты РИА Новости посетили еще два участка в Вашингтоне, где также оказались очереди по паре десятков человек. В городе не наблюдается усиленных постов полиции и перекрытий дорог. На улицах нет плотного автомобильного движения, а о том, что сегодня в столице идут выборы, говорят лишь заколоченные фанерой на случай беспорядков витрины магазин и аптек.Президентская гонка в этом году развернулась между вице-президентом Камалой Харрис, представляющей Демократическую партию, и бывшим президентом Дональдом Трампом, выдвинутым Республиканской партией.Голосование проходит в полной неопределенности по поводу того, кто станет победителем. Если в 2020-м победил лидировавший в опросах общественного мнения Джо Байден, то на текущих выборах явного лидера нет. Разница в поддержке Трампа и Харрис в среднем незначительная и находится в рамках статистической погрешности.Одновременно с президентскими выборами проходят выборы в конгресс, во время которых заместят все 435 мест в палате представителей и треть кресел в сенате. Итоги голосования определят не только будущего президента, но и расклад сил в конгрессе, что сыграет ключевую роль в контексте перспектив продвижения законодательных инициатив новой администрации.С открытием первых участков стартует активная фаза голосования, но более 76 миллионов избирателей уже отдали свои голоса по почте или досрочно.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241105/ssha-1981488659.html

сша

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очереди у избирательных участков в Вашингтоне Очереди у избирательных участков в Вашингтоне 2024-11-05T18:41 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вашингтон, выборы президента сша — 2024