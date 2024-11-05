https://ria.ru/20241105/uzbekistan-1982006974.html

Путин призвал помочь Узбекистану познакомиться с русской культурой

Путин призвал помочь Узбекистану познакомиться с русской культурой - РИА Новости, 05.11.2024

Путин призвал помочь Узбекистану познакомиться с русской культурой

Власти Узбекистана и его жители заинтересованы в знакомстве с русской культурой, надо помогать этому, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:21

2024-11-05T18:21

2024-11-05T18:21

узбекистан

россия

владимир путин

сергей безруков

в мире

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Власти Узбекистана и его жители заинтересованы в знакомстве с русской культурой, надо помогать этому, заявил президент России Владимир Путин. В ходе заседания Совета по поддержке русского языка и других языков народов России актер Сергей Безруков рассказал президенту, что во время посещения Узбекистана отметил потребность изучения русского языка и русской культуры. "Да, я с Вами полностью согласен. Я же очень часто общаюсь со своими коллегами во всех республиках бывшего Советского союза, в том числе и в Узбекистане, и я вижу, конечно, там много утрачено за предыдущие годы, но я вижу желание и руководства этих стран, в том числе в Узбекистане, и людей в этих странах, в том числе в Узбекистане, вижу желание ближе знакомиться с Россией, с русским языком", - ответил Путин. Глава государства подчеркнул, что необходимо поддержать это желание и помочь людям изучать русский язык, русскую культуру, создать условия для этого изучения.

https://ria.ru/20241105/putin-1982001321.html

https://ria.ru/20241105/slova-1981997415.html

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узбекистан, россия, владимир путин, сергей безруков, в мире