Рейтинг@Mail.ru
В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:54 05.11.2024 (обновлено: 08:58 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/uzbekistan-1981873562.html
В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО
В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО - РИА Новости, 05.11.2024
В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО
Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области на востоке Узбекистана приговорил 51-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T08:54
2024-11-05T08:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
узбекистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
ТАШКЕНТ, 5 ноя – РИА Новости. Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области на востоке Узбекистана приговорил 51-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в военном конфликте на Украине в рядах Вооруженных сил России, следует из копии приговора, которым располагает РИА Новости. По данным суда, фигурант в мае 2023 года выехал в Россию на заработки. Позднее он решил поддержать российскую сторону в военном конфликте на Украине. В ноябре прошлого года он заключил годовой контракт с Минобороны РФ, прошел курс военной подготовки, в феврале направлен на Украину, где был ранен и после лечения в июле вернулся в Узбекистан. "Признать А.Х, 1973 года рождения, жителя Куштепинского района, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (наемничество – ред.), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима", - говорится в тексте приговора. При вынесении приговора суд учел его чистосердечное признание, раскаяние и сотрудничество со следствием, уточняется в материалах. Статья УК Узбекистана "наемничество" предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981870457.html
https://ria.ru/20241102/kiev-1981469910.html
россия
украина
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, узбекистан
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Узбекистан
В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО

В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам за участие в СВО

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТАШКЕНТ, 5 ноя – РИА Новости. Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области на востоке Узбекистана приговорил 51-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в военном конфликте на Украине в рядах Вооруженных сил России, следует из копии приговора, которым располагает РИА Новости.
По данным суда, фигурант в мае 2023 года выехал в Россию на заработки. Позднее он решил поддержать российскую сторону в военном конфликте на Украине. В ноябре прошлого года он заключил годовой контракт с Минобороны РФ, прошел курс военной подготовки, в феврале направлен на Украину, где был ранен и после лечения в июле вернулся в Узбекистан.
Гражданин США Дэниэл Мартиндейл на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Мартиндейл рассказал о латиноамериканских наемниках, сражавшихся за ВСУ
08:28
"Признать А.Х, 1973 года рождения, жителя Куштепинского района, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (наемничество – ред.), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима", - говорится в тексте приговора.
При вынесении приговора суд учел его чистосердечное признание, раскаяние и сотрудничество со следствием, уточняется в материалах.
Статья УК Узбекистана "наемничество" предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.
Украинские пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Под Киевом уничтожили пункт дислокации наемников-офицеров
2 ноября, 08:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаУзбекистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала