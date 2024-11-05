https://ria.ru/20241105/uzbekistan-1981873562.html
В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО
В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО - РИА Новости, 05.11.2024
В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО
Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области на востоке Узбекистана приговорил 51-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T08:54
2024-11-05T08:54
2024-11-05T08:58
специальная военная операция на украине
россия
украина
узбекистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
ТАШКЕНТ, 5 ноя – РИА Новости. Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области на востоке Узбекистана приговорил 51-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в военном конфликте на Украине в рядах Вооруженных сил России, следует из копии приговора, которым располагает РИА Новости. По данным суда, фигурант в мае 2023 года выехал в Россию на заработки. Позднее он решил поддержать российскую сторону в военном конфликте на Украине. В ноябре прошлого года он заключил годовой контракт с Минобороны РФ, прошел курс военной подготовки, в феврале направлен на Украину, где был ранен и после лечения в июле вернулся в Узбекистан. "Признать А.Х, 1973 года рождения, жителя Куштепинского района, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (наемничество – ред.), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима", - говорится в тексте приговора. При вынесении приговора суд учел его чистосердечное признание, раскаяние и сотрудничество со следствием, уточняется в материалах. Статья УК Узбекистана "наемничество" предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981870457.html
https://ria.ru/20241102/kiev-1981469910.html
россия
украина
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, узбекистан
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Узбекистан
В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО
В Узбекистане мужчину приговорили к пяти годам за участие в СВО
ТАШКЕНТ, 5 ноя – РИА Новости. Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области на востоке Узбекистана приговорил 51-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в военном конфликте на Украине в рядах Вооруженных сил России, следует из копии приговора, которым располагает РИА Новости.
По данным суда, фигурант в мае 2023 года выехал в Россию
на заработки. Позднее он решил поддержать российскую сторону в военном конфликте на Украине. В ноябре прошлого года он заключил годовой контракт с Минобороны РФ, прошел курс военной подготовки, в феврале направлен на Украину, где был ранен и после лечения в июле вернулся в Узбекистан.
"Признать А.Х, 1973 года рождения, жителя Куштепинского района, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (наемничество – ред.), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима", - говорится в тексте приговора.
При вынесении приговора суд учел его чистосердечное признание, раскаяние и сотрудничество со следствием, уточняется в материалах.
Статья УК Узбекистана "наемничество" предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.