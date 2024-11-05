https://ria.ru/20241105/uzbekistan-1981873562.html

В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО

В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО - РИА Новости, 05.11.2024

В Узбекистане мужчину осудили за участие в СВО

Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области на востоке Узбекистана приговорил 51-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T08:54

2024-11-05T08:54

2024-11-05T08:58

специальная военная операция на украине

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ТАШКЕНТ, 5 ноя – РИА Новости. Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области на востоке Узбекистана приговорил 51-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в военном конфликте на Украине в рядах Вооруженных сил России, следует из копии приговора, которым располагает РИА Новости. По данным суда, фигурант в мае 2023 года выехал в Россию на заработки. Позднее он решил поддержать российскую сторону в военном конфликте на Украине. В ноябре прошлого года он заключил годовой контракт с Минобороны РФ, прошел курс военной подготовки, в феврале направлен на Украину, где был ранен и после лечения в июле вернулся в Узбекистан. "Признать А.Х, 1973 года рождения, жителя Куштепинского района, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (наемничество – ред.), и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима", - говорится в тексте приговора. При вынесении приговора суд учел его чистосердечное признание, раскаяние и сотрудничество со следствием, уточняется в материалах. Статья УК Узбекистана "наемничество" предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20241105/martindeyl-1981870457.html

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