https://ria.ru/20241105/uzbekistan-1981869411.html
Самолет Uzbekistan Аirways вернулся в Ташкент из-за больного россиянина
Самолет Uzbekistan Аirways вернулся в Ташкент из-за больного россиянина - РИА Новости, 05.11.2024
Самолет Uzbekistan Аirways вернулся в Ташкент из-за больного россиянина
Самолет Uzbekistan Аirways, вылетевший утром из Ташкента в Нью-Йорк, вернулся в столицу Узбекистана из-за гражданина России, почувствовавшего недомогание,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T08:17
2024-11-05T08:17
2024-11-05T08:17
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ТАШКЕНТ, 5 ноя - РИА Новости. Самолет Uzbekistan Аirways, вылетевший утром из Ташкента в Нью-Йорк, вернулся в столицу Узбекистана из-за гражданина России, почувствовавшего недомогание, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. По данным пресс-службы, самолет Boeing 787-8 указанного компании, вылетевший в 6.47 по местному времени (4.47 мск) рейсом HY-101, вернулся в аэропорт вылета в 7.35 (5.35 мск). "Экипаж принял данное решение поскольку пассажиру, гражданину России 1967 года рождения, на борту стало плохо. Посадка прошла в штатном режиме", - сказал представитель Uzbekistan Аirways. Россиянину оказали первую помощь и госпитализировали в медицинское учреждение в Ташкенте. В настоящее время самолет вновь готовится вылететь в Нью-Йорк, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241104/samolet-1981830260.html
https://ria.ru/20241102/samolet-1981489785.html
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РИА Новости
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ташкент, нью-йорк (город), россия, в мире
Ташкент, Нью-Йорк (город), Россия, В мире
Самолет Uzbekistan Аirways вернулся в Ташкент из-за больного россиянина
Летевший в Нью-Йорк самолет вернулся в Ташкент из-за больного россиянина
ТАШКЕНТ, 5 ноя - РИА Новости. Самолет Uzbekistan Аirways, вылетевший утром из Ташкента в Нью-Йорк, вернулся в столицу Узбекистана из-за гражданина России, почувствовавшего недомогание, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
По данным пресс-службы, самолет Boeing 787-8 указанного компании, вылетевший в 6.47 по местному времени (4.47 мск) рейсом HY-101, вернулся в аэропорт вылета в 7.35 (5.35 мск).
"Экипаж принял данное решение поскольку пассажиру, гражданину России 1967 года рождения, на борту стало плохо. Посадка прошла в штатном режиме", - сказал представитель Uzbekistan Аirways.
Россиянину оказали первую помощь и госпитализировали в медицинское учреждение в Ташкенте
. В настоящее время самолет вновь готовится вылететь в Нью-Йорк, добавили в пресс-службе.