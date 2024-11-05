https://ria.ru/20241105/uzbekistan-1981869411.html

Самолет Uzbekistan Аirways вернулся в Ташкент из-за больного россиянина

Самолет Uzbekistan Аirways вернулся в Ташкент из-за больного россиянина - РИА Новости, 05.11.2024

Самолет Uzbekistan Аirways вернулся в Ташкент из-за больного россиянина

Самолет Uzbekistan Аirways, вылетевший утром из Ташкента в Нью-Йорк, вернулся в столицу Узбекистана из-за гражданина России, почувствовавшего недомогание,... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T08:17

2024-11-05T08:17

2024-11-05T08:17

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нью-йорк (город)

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ТАШКЕНТ, 5 ноя - РИА Новости. Самолет Uzbekistan Аirways, вылетевший утром из Ташкента в Нью-Йорк, вернулся в столицу Узбекистана из-за гражданина России, почувствовавшего недомогание, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. По данным пресс-службы, самолет Boeing 787-8 указанного компании, вылетевший в 6.47 по местному времени (4.47 мск) рейсом HY-101, вернулся в аэропорт вылета в 7.35 (5.35 мск). "Экипаж принял данное решение поскольку пассажиру, гражданину России 1967 года рождения, на борту стало плохо. Посадка прошла в штатном режиме", - сказал представитель Uzbekistan Аirways. Россиянину оказали первую помощь и госпитализировали в медицинское учреждение в Ташкенте. В настоящее время самолет вновь готовится вылететь в Нью-Йорк, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241104/samolet-1981830260.html

https://ria.ru/20241102/samolet-1981489785.html

ташкент

нью-йорк (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ташкент, нью-йорк (город), россия, в мире