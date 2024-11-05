СМИ сообщили Украине плохие новости об окончании конфликта
DikGAZETE: у Запада больше нет сил поддерживать Украину
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. У Запада больше нет сил поддерживать Украину, пишет турецкое издание dikGAZETE.
"У киевского режима нет выхода. Мы ожидали, что решить проблему будет сложно. Потому что верили в то, что решение должно начаться с Запада, а не с Киева. Но западные союзники испарились. У них больше нет сил поддерживать Киев. И киевский режим беспомощен во многих вопросах. В условиях энергетического кризиса и производственных затрат западные страны начали возвращаться к своей реальной повестке дня", — говорится в публикации.
"У киевского режима нет выхода. Мы ожидали, что решить проблему будет сложно. Потому что верили в то, что решение должно начаться с Запада, а не с Киева. Но западные союзники испарились. У них больше нет сил поддерживать Киев. И киевский режим беспомощен во многих вопросах. В условиях энергетического кризиса и производственных затрат западные страны начали возвращаться к своей реальной повестке дня", — говорится в публикации.
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Издание пишет, что сейчас на Украине воевать некому, киевский режим насильно отправляет на фронт даже пожилых людей, при этом отвергая призывы к переговорам.
В статье отмечается, что если бы власти на Украине вовремя сели за стол переговоров с Москвой, их позиции были бы сильнее, но теперь, даже если диалог состоится, Украина будет слабой стороной.
Президент Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами 5 ноября напомнил, что Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта, пока киевский режим по совету извне не отверг взаимоприемлемый договор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
В статье отмечается, что если бы власти на Украине вовремя сели за стол переговоров с Москвой, их позиции были бы сильнее, но теперь, даже если диалог состоится, Украина будет слабой стороной.
Президент Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами 5 ноября напомнил, что Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта, пока киевский режим по совету извне не отверг взаимоприемлемый договор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>