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СМИ сообщили Украине плохие новости об окончании конфликта - РИА Новости, 05.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:11 05.11.2024 (обновлено: 22:13 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/ukraina-1982041181.html
СМИ сообщили Украине плохие новости об окончании конфликта
СМИ сообщили Украине плохие новости об окончании конфликта - РИА Новости, 05.11.2024
СМИ сообщили Украине плохие новости об окончании конфликта
У Запада больше нет сил поддерживать Украину, пишет турецкое издание dikGAZETE. "У киевского режима нет выхода. Мы ожидали, что решить проблему будет сложно... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T22:11
2024-11-05T22:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
москва
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. У Запада больше нет сил поддерживать Украину, пишет турецкое издание dikGAZETE. "У киевского режима нет выхода. Мы ожидали, что решить проблему будет сложно. Потому что верили в то, что решение должно начаться с Запада, а не с Киева. Но западные союзники испарились. У них больше нет сил поддерживать Киев. И киевский режим беспомощен во многих вопросах. В условиях энергетического кризиса и производственных затрат западные страны начали возвращаться к своей реальной повестке дня", — говорится в публикации. Издание пишет, что сейчас на Украине воевать некому, киевский режим насильно отправляет на фронт даже пожилых людей, при этом отвергая призывы к переговорам. В статье отмечается, что если бы власти на Украине вовремя сели за стол переговоров с Москвой, их позиции были бы сильнее, но теперь, даже если диалог состоится, Украина будет слабой стороной. Президент Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами 5 ноября напомнил, что Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта, пока киевский режим по совету извне не отверг взаимоприемлемый договор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241105/dubinskiy-1982030696.html
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в мире, украина, россия, киев, москва
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Москва
СМИ сообщили Украине плохие новости об окончании конфликта

DikGAZETE: у Запада больше нет сил поддерживать Украину

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. У Запада больше нет сил поддерживать Украину, пишет турецкое издание dikGAZETE.

"У киевского режима нет выхода. Мы ожидали, что решить проблему будет сложно. Потому что верили в то, что решение должно начаться с Запада, а не с Киева. Но западные союзники испарились. У них больше нет сил поддерживать Киев. И киевский режим беспомощен во многих вопросах. В условиях энергетического кризиса и производственных затрат западные страны начали возвращаться к своей реальной повестке дня", — говорится в публикации.
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Издание пишет, что сейчас на Украине воевать некому, киевский режим насильно отправляет на фронт даже пожилых людей, при этом отвергая призывы к переговорам.

В статье отмечается, что если бы власти на Украине вовремя сели за стол переговоров с Москвой, их позиции были бы сильнее, но теперь, даже если диалог состоится, Украина будет слабой стороной.

Президент Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами 5 ноября напомнил, что Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта, пока киевский режим по совету извне не отверг взаимоприемлемый договор.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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