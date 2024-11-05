https://ria.ru/20241105/ukraina-1982041181.html

СМИ сообщили Украине плохие новости об окончании конфликта

СМИ сообщили Украине плохие новости об окончании конфликта - РИА Новости, 05.11.2024

СМИ сообщили Украине плохие новости об окончании конфликта

У Запада больше нет сил поддерживать Украину, пишет турецкое издание dikGAZETE. "У киевского режима нет выхода. Мы ожидали, что решить проблему будет сложно... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T22:11

2024-11-05T22:11

2024-11-05T22:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. У Запада больше нет сил поддерживать Украину, пишет турецкое издание dikGAZETE. "У киевского режима нет выхода. Мы ожидали, что решить проблему будет сложно. Потому что верили в то, что решение должно начаться с Запада, а не с Киева. Но западные союзники испарились. У них больше нет сил поддерживать Киев. И киевский режим беспомощен во многих вопросах. В условиях энергетического кризиса и производственных затрат западные страны начали возвращаться к своей реальной повестке дня", — говорится в публикации. Издание пишет, что сейчас на Украине воевать некому, киевский режим насильно отправляет на фронт даже пожилых людей, при этом отвергая призывы к переговорам. В статье отмечается, что если бы власти на Украине вовремя сели за стол переговоров с Москвой, их позиции были бы сильнее, но теперь, даже если диалог состоится, Украина будет слабой стороной. Президент Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами 5 ноября напомнил, что Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта, пока киевский режим по совету извне не отверг взаимоприемлемый договор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241105/dubinskiy-1982030696.html

https://ria.ru/20241105/ukraina-1982007710.html

украина

россия

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, москва