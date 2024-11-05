В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Одесской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса, сигнал воздушной тревоги в указанных областях прозвучал в 20.12 мск.
Ранее во вторник тревога уже звучала в указанных регионах, затем ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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