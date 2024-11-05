https://ria.ru/20241105/ukraina-1981950142.html
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.11.2024
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:00
2024-11-05T15:00
2024-11-05T15:01
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 10 областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, а также в Винницкой областях. Сигнал тревоги зазвучал практически одновременно – в 14.30 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Харьковской и еще восьми областях Украины объявили воздушную тревогу