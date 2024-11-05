Военный ВСУ сделал заявление о Трампе и Путине из-за выборов в США
NZZ: офицер ВСУ Евгений заявил, что Запад больше не помощник Украине
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Запад больше не помощник Киеву, а если к власти в США придет Дональд Трамп, то ситуация станет еще хуже, заявил украинский военный в комментарии Neue Zürcher Zeitung, назвав республиканца "приятелем Путина".
"Кто бы ни победил, это ничего не изменит. Запад нам больше не помощник, это ясно. Они там слишком заняты своими собственными проблемами", — сказал офицер украинской армии Евгений.
"Кто бы ни победил, это ничего не изменит. Запад нам больше не помощник, это ясно. Они там слишком заняты своими собственными проблемами", — сказал офицер украинской армии Евгений.
В свою очередь, другой военный отметил, что Запад отказался от Украины.
"С приходом Харрис мало что изменится по сравнению с президентством Байдена. А если победит Трамп, то будет и того хуже. Он приятель Путина", — сказал Виталий, занимающий должность в украинском Министерстве обороны.
На президентских выборах в США открылись первые участки для голосования. Демократическую партию представляет Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп. С открытием участков стартует активная фаза голосования, но более 76 миллионов избирателей уже отдали свои голоса по почте или досрочно.
"С приходом Харрис мало что изменится по сравнению с президентством Байдена. А если победит Трамп, то будет и того хуже. Он приятель Путина", — сказал Виталий, занимающий должность в украинском Министерстве обороны.
На президентских выборах в США открылись первые участки для голосования. Демократическую партию представляет Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп. С открытием участков стартует активная фаза голосования, но более 76 миллионов избирателей уже отдали свои голоса по почте или досрочно.
Голосование проходит в полной неопределенности по поводу того, кто станет победителем. Если в 2020-м выиграл лидировавший в опросах общественного мнения Джо Байден, то на текущих выборах явного лидера нет. Разница в поддержке Трампа и Харрис в среднем незначительная и находится в рамках статистической погрешности.
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