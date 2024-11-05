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Военный ВСУ сделал заявление о Трампе и Путине из-за выборов в США - РИА Новости, 05.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:44 05.11.2024 (обновлено: 15:39 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/ukraina-1981943812.html
Военный ВСУ сделал заявление о Трампе и Путине из-за выборов в США
Военный ВСУ сделал заявление о Трампе и Путине из-за выборов в США - РИА Новости, 05.11.2024
Военный ВСУ сделал заявление о Трампе и Путине из-за выборов в США
Запад больше не помощник Киеву, а если к власти в США придет Дональд Трамп, то ситуация станет еще хуже, заявил украинский военный в комментарии Neue Zürcher... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:44
2024-11-05T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
вооруженные силы украины
дональд трамп
камала харрис
джо байден
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Запад больше не помощник Киеву, а если к власти в США придет Дональд Трамп, то ситуация станет еще хуже, заявил украинский военный в комментарии Neue Zürcher Zeitung, назвав республиканца "приятелем Путина"."Кто бы ни победил, это ничего не изменит. Запад нам больше не помощник, это ясно. Они там слишком заняты своими собственными проблемами", — сказал офицер украинской армии Евгений. В свою очередь, другой военный отметил, что Запад отказался от Украины. "С приходом Харрис мало что изменится по сравнению с президентством Байдена. А если победит Трамп, то будет и того хуже. Он приятель Путина", — сказал Виталий, занимающий должность в украинском Министерстве обороны. На президентских выборах в США открылись первые участки для голосования. Демократическую партию представляет Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп. С открытием участков стартует активная фаза голосования, но более 76 миллионов избирателей уже отдали свои голоса по почте или досрочно.Голосование проходит в полной неопределенности по поводу того, кто станет победителем. Если в 2020-м выиграл лидировавший в опросах общественного мнения Джо Байден, то на текущих выборах явного лидера нет. Разница в поддержке Трампа и Харрис в среднем незначительная и находится в рамках статистической погрешности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241105/popolnenie-1981566879.html
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в мире, украина, сша, вооруженные силы украины, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Военный ВСУ сделал заявление о Трампе и Путине из-за выборов в США

NZZ: офицер ВСУ Евгений заявил, что Запад больше не помощник Украине

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Запад больше не помощник Киеву, а если к власти в США придет Дональд Трамп, то ситуация станет еще хуже, заявил украинский военный в комментарии Neue Zürcher Zeitung, назвав республиканца "приятелем Путина".

"Кто бы ни победил, это ничего не изменит. Запад нам больше не помощник, это ясно. Они там слишком заняты своими собственными проблемами", — сказал офицер украинской армии Евгений.
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В свою очередь, другой военный отметил, что Запад отказался от Украины.

"С приходом Харрис мало что изменится по сравнению с президентством Байдена. А если победит Трамп, то будет и того хуже. Он приятель Путина", — сказал Виталий, занимающий должность в украинском Министерстве обороны.

На президентских выборах в США открылись первые участки для голосования. Демократическую партию представляет Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп. С открытием участков стартует активная фаза голосования, но более 76 миллионов избирателей уже отдали свои голоса по почте или досрочно.
Голосование проходит в полной неопределенности по поводу того, кто станет победителем. Если в 2020-м выиграл лидировавший в опросах общественного мнения Джо Байден, то на текущих выборах явного лидера нет. Разница в поддержке Трампа и Харрис в среднем незначительная и находится в рамках статистической погрешности.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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