https://ria.ru/20241105/ukraina-1981943812.html

Военный ВСУ сделал заявление о Трампе и Путине из-за выборов в США

Военный ВСУ сделал заявление о Трампе и Путине из-за выборов в США - РИА Новости, 05.11.2024

Военный ВСУ сделал заявление о Трампе и Путине из-за выборов в США

Запад больше не помощник Киеву, а если к власти в США придет Дональд Трамп, то ситуация станет еще хуже, заявил украинский военный в комментарии Neue Zürcher... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:44

2024-11-05T14:44

2024-11-05T15:39

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Запад больше не помощник Киеву, а если к власти в США придет Дональд Трамп, то ситуация станет еще хуже, заявил украинский военный в комментарии Neue Zürcher Zeitung, назвав республиканца "приятелем Путина"."Кто бы ни победил, это ничего не изменит. Запад нам больше не помощник, это ясно. Они там слишком заняты своими собственными проблемами", — сказал офицер украинской армии Евгений. В свою очередь, другой военный отметил, что Запад отказался от Украины. "С приходом Харрис мало что изменится по сравнению с президентством Байдена. А если победит Трамп, то будет и того хуже. Он приятель Путина", — сказал Виталий, занимающий должность в украинском Министерстве обороны. На президентских выборах в США открылись первые участки для голосования. Демократическую партию представляет Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп. С открытием участков стартует активная фаза голосования, но более 76 миллионов избирателей уже отдали свои голоса по почте или досрочно.Голосование проходит в полной неопределенности по поводу того, кто станет победителем. Если в 2020-м выиграл лидировавший в опросах общественного мнения Джо Байден, то на текущих выборах явного лидера нет. Разница в поддержке Трампа и Харрис в среднем незначительная и находится в рамках статистической погрешности.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241105/popolnenie-1981566879.html

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