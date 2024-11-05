https://ria.ru/20241105/ukraina-1981900827.html

В Запорожье после взрыва поврежден объект инфраструктуры

В Запорожье после взрыва поврежден объект инфраструктуры - РИА Новости, 05.11.2024

В Запорожье после взрыва поврежден объект инфраструктуры

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что после взрыва в подконтрольном ВСУ городе Запорожье... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:03

2024-11-05T12:03

2024-11-05T12:03

специальная военная операция на украине

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запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что после взрыва в подконтрольном ВСУ городе Запорожье поврежден объект инфраструктуры. Ранее во вторник Федоров сообщал о повреждении ряда объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. "Попали по объекту инфраструктуры", - написал Федоров в своем Telegram-канале. О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241105/oruzhie-1981894368.html

https://ria.ru/20241105/kiev-1981868241.html

запорожская область

киев

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в мире, запорожская область, киев, запорожье, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация