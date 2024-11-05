https://ria.ru/20241105/ukraina-1981859210.html

В Житомирской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Житомирской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.11.2024

В Житомирской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в Житомирской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает сообщает телеканал ТСН. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T03:00

2024-11-05T03:00

2024-11-05T03:00

специальная военная операция на украине

житомирская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Житомирской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает сообщает телеканал ТСН. "Житомирская область - взрывы", - говорится в Telegram-канале ТСН со ссылкой на мониторинговые каналы. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове и в районе Полтавы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Хмельницкой областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241105/tsn-1981858073.html

https://ria.ru/20241103/dnepropetrovsk-1981666677.html

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житомирская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина