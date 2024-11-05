https://ria.ru/20241105/turtsija-1981952348.html

При пожаре на НПЗ в Турции пострадали 12 человек

При пожаре на НПЗ в Турции пострадали 12 человек - РИА Новости, 05.11.2024

При пожаре на НПЗ в Турции пострадали 12 человек

Двенадцать человек пострадали в пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Турции, они направлены в больницы, сообщила газета Star со ссылкой на представителя... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T15:09

2024-11-05T15:09

2024-11-05T15:09

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турция

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АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Турции, они направлены в больницы, сообщила газета Star со ссылкой на представителя завода. Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в турецком Измите произошел во время плановых учений, о пострадавших не сообщается, передает ранее телеканал Habertürk со ссылкой на власти региона. "Сегодня около 13.30 (совпадает с мск) во время работ по обслуживанию компрессора на НПЗ Tüpraş İzmit произошел пожар. Команда НПЗ немедленно отреагировала на инцидент, и 12 наших коллег получили незначительные травмы, согласно предварительным данным, и были направлены в больницы для обследования. Пожар был взят под контроль, и установка была деактивирована контролируемым образом. Другие виды деятельности на НПЗ продолжаются в обычном режиме", - приводит издание заявление представителя завода.

https://ria.ru/20240917/npz-1973254011.html

турция

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в мире, турция