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При пожаре на НПЗ в Турции пострадали 12 человек
При пожаре на НПЗ в Турции пострадали 12 человек - РИА Новости, 05.11.2024
При пожаре на НПЗ в Турции пострадали 12 человек
Двенадцать человек пострадали в пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Турции, они направлены в больницы, сообщила газета Star со ссылкой на представителя... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T15:09
2024-11-05T15:09
2024-11-05T15:09
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АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости. Двенадцать человек пострадали в пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Турции, они направлены в больницы, сообщила газета Star со ссылкой на представителя завода. Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в турецком Измите произошел во время плановых учений, о пострадавших не сообщается, передает ранее телеканал Habertürk со ссылкой на власти региона. "Сегодня около 13.30 (совпадает с мск) во время работ по обслуживанию компрессора на НПЗ Tüpraş İzmit произошел пожар. Команда НПЗ немедленно отреагировала на инцидент, и 12 наших коллег получили незначительные травмы, согласно предварительным данным, и были направлены в больницы для обследования. Пожар был взят под контроль, и установка была деактивирована контролируемым образом. Другие виды деятельности на НПЗ продолжаются в обычном режиме", - приводит издание заявление представителя завода.
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в мире, турция
При пожаре на НПЗ в Турции пострадали 12 человек
Star: 12 человек пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Турции
АНКАРА, 5 ноя – РИА Новости.
Двенадцать человек пострадали в пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Турции, они направлены в больницы, сообщила газета Star
со ссылкой на представителя завода.
Взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в турецком Измите произошел во время плановых учений, о пострадавших не сообщается, передает ранее телеканал Habertürk со ссылкой на власти региона.
"Сегодня около 13.30 (совпадает с мск) во время работ по обслуживанию компрессора на НПЗ Tüpraş İzmit произошел пожар. Команда НПЗ немедленно отреагировала на инцидент, и 12 наших коллег получили незначительные травмы, согласно предварительным данным, и были направлены в больницы для обследования. Пожар был взят под контроль, и установка была деактивирована контролируемым образом. Другие виды деятельности на НПЗ продолжаются в обычном режиме", - приводит издание заявление представителя завода.