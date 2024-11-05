https://ria.ru/20241105/turizm-1981897009.html

Туризм принес 2,4 млрд рублей в экономику Мурманской области с 2019 года

Туризм принес 2,4 млрд рублей в экономику Мурманской области с 2019 года - РИА Новости, 05.11.2024

Туризм принес 2,4 млрд рублей в экономику Мурманской области с 2019 года

Доходы от туризма, который в последние годы является одной из самых динамично развивающихся отраслей в Мурманской области, составил порядка 2,4 миллиарда рублей РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T11:40

2024-11-05T11:40

2024-11-05T11:40

мурманская область

андрей чибис

туризм

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МУРМАНСК, 5 ноя – РИА Новости. Доходы от туризма, который в последние годы является одной из самых динамично развивающихся отраслей в Мурманской области, составил порядка 2,4 миллиарда рублей за последние пять лет, сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании во вторник. Губернатор отметил, что в условиях внешних экономических вызовов и санкционного давления туризм становится одной из важнейших сфер, поддерживающих экономику региона, и озвучил статистику. В 2023 году Мурманская область установила рекорд: по официальным данным, регион посетили более 670 тысяч туристов, что стало рекордным показателем за всю историю. "За последние пять лет туризм принес в бюджет области 2,4 миллиарда рублей, что подчеркивает его значимость для экономики", — сказал Чибис. В то же время в Мурманской области началась подготовка к зимнему туристическому сезону. В этом году для гостей Заполярья подготовлены новые уникальные экскурсии. Так, в Долине Славы начал работу музейно-выставочный комплекс — это место, где история встречается с современными музейными технологиями. Мемориальный комплекс, по словам губернатора, — объект патриотического туризма, который привлекает тысячи посетителей. "В год 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье мы сделали Долину Славы круглогодичным местом для посещения, со всей необходимой инфраструктурой, с освещение, зажгли там Вечный огонь. И теперь в любое время северяне и гости нашего края могут поклониться героям войны, узнать, как героически наши бойцы сражались за Победу", — подчеркнул губернатор. Среди новинок туристического сезона 2024-2025 — посещение Кольской ветроэлектростанции (ВЭС). На экскурсии посетители смогут увидеть, как работают огромные ветровые турбины, а также узнают о процессе получения экологически чистой энергии. "Кольская ВЭС – это открытая образовательная площадка, где можно познакомиться с будущим энергетики и с высокими технологиями. Было бы здорово, чтобы ветряки были подсвечены, нужно проговорить с собственником этот вопрос. Тогда это было бы уникальное зрелище особенно в период полярной ночи", — сказал глава региона. Поддержка туристической отрасли способствовала развитию местного бизнеса. Так, за последние годы на реализацию 135 проектов в сфере туризма было направлено более 400 миллионов рублей. Новые объекты построены с использованием современных технологий, что делает инфраструктуру региона не только более удобной, но и более экологичной и привлекательной для туристов.

https://ria.ru/20241028/chibis-1980460289.html

https://ria.ru/20241018/sotrudnichestvo-1978817725.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей чибис, туризм