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Цыбульский назвал перспективные сферы для молодежи в Архангельской области - РИА Новости, 05.11.2024
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Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
11:08 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/tsybulskiy-1981890982.html
Цыбульский назвал перспективные сферы для молодежи в Архангельской области
Цыбульский назвал перспективные сферы для молодежи в Архангельской области - РИА Новости, 05.11.2024
Цыбульский назвал перспективные сферы для молодежи в Архангельской области
Алмазодобыча, судостроение, космическая отрасль и ряд другие являются наиболее перспективными в Архангельской области для молодежи, отметил губернатор региона... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T11:08
2024-11-05T11:08
архангельская область
александр цыбульский
россия
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АРХАНГЕЛЬСК, 5 ноя – РИА Новости. Алмазодобыча, судостроение, космическая отрасль и ряд другие являются наиболее перспективными в Архангельской области для молодежи, отметил губернатор региона Александр Цыбульский в ходе восьмого просветительского марафона Знание.Первые российского общества "Знание". В этом году просветительский марафон Знание.Первые впервые охватил все федеральные округа. Программа марафона объединила девять российских городов, одним из которых стала столица Архангельской области. На площадках известные политики, ученые, предприниматели, деятели культуры и другие выдающиеся люди открыто общались с молодежью. В Архангельской области проект реализуется при поддержке регионального правительства. Глава региона отдельно остановился на тех сферах, которые в ближайшие годы могут оказаться наиболее перспективными для молодых специалистов. "На мой взгляд, у нас есть шесть основных сфер, в которых у специалистов точно есть дальнейшие перспективы для развития: это алмазодобыча, судостроение, культура, туризм, космическая отрасль и лесопромышленный комплекс", – отметил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. По мнению губернатора, в частности, туризм - очень серьезный сектор экономики, который будет развиваться. Он включает в себя и сервисную составляющую, что будет требовать большого количества трудовых ресурсов в будущем. "Есть такая теория, что сегодня самой высокомаржинальной отраслью экономики становится индустрия впечатлений. И это как раз та самая экономика впечатлений, которая будет в будущем приносить большие доходы, поэтому молодым людям, которые захотят заниматься предпринимательством, я бы крайне рекомендовал присмотреться к этому направлению", - отметил Цыбульский. Открытый диалог главы региона с молодежью был посвящен теме "Сила Севера: Поморье как территория возможностей для молодёжи". Концепция марафона заключается в идее безграничных возможностей, которые открываются перед молодыми людьми: опираясь на опыт прошлых поколений и достижения России, они могут максимально реализовать свои таланты. "Я не сторонник принципа "где человек родился, там и пригодился", поскольку разные территории дают разные возможности. Мы все родились в замечательной великой стране России, и в России мы пригодились. Но я позволю себе не согласиться с тем, что стоит привязываться к конкретной улице, к конкретному селу, к конкретному городу или к конкретному региону. Моя позиция очень простая – человек должен реализовываться в том месте, где он сможет принести наибольшую пользу своей стране", – пояснил Цыбульский. Глава региона также отметил, что в современном мире качественное среднее специальное образование ценится ничуть не меньше, чем высшее, а стать специалистом с хорошим образованием можно, и не выезжая за пределы Архангельской области. В рамках федерального проекта "Профессионалитет" в Архангельской области сейчас выстраивается регионально-отраслевая система подготовки кадров, суть которой заключается в связке техникумов и колледжей с действующими предприятиями. Это даёт возможность учащимся уже во время обучения формировать на предприятиях практические навыки, а после получения диплома – сразу устроиться на работу.
https://ria.ru/20241105/arkhangelsk-1981890203.html
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александр цыбульский, россия
Архангельская область, Александр Цыбульский, Россия

Цыбульский назвал перспективные сферы для молодежи в Архангельской области

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
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АРХАНГЕЛЬСК, 5 ноя – РИА Новости. Алмазодобыча, судостроение, космическая отрасль и ряд другие являются наиболее перспективными в Архангельской области для молодежи, отметил губернатор региона Александр Цыбульский в ходе восьмого просветительского марафона Знание.Первые российского общества "Знание".
В этом году просветительский марафон Знание.Первые впервые охватил все федеральные округа. Программа марафона объединила девять российских городов, одним из которых стала столица Архангельской области. На площадках известные политики, ученые, предприниматели, деятели культуры и другие выдающиеся люди открыто общались с молодежью. В Архангельской области проект реализуется при поддержке регионального правительства. Глава региона отдельно остановился на тех сферах, которые в ближайшие годы могут оказаться наиболее перспективными для молодых специалистов.
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"На мой взгляд, у нас есть шесть основных сфер, в которых у специалистов точно есть дальнейшие перспективы для развития: это алмазодобыча, судостроение, культура, туризм, космическая отрасль и лесопромышленный комплекс", – отметил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
По мнению губернатора, в частности, туризм - очень серьезный сектор экономики, который будет развиваться. Он включает в себя и сервисную составляющую, что будет требовать большого количества трудовых ресурсов в будущем. "Есть такая теория, что сегодня самой высокомаржинальной отраслью экономики становится индустрия впечатлений. И это как раз та самая экономика впечатлений, которая будет в будущем приносить большие доходы, поэтому молодым людям, которые захотят заниматься предпринимательством, я бы крайне рекомендовал присмотреться к этому направлению", - отметил Цыбульский.
Открытый диалог главы региона с молодежью был посвящен теме "Сила Севера: Поморье как территория возможностей для молодёжи". Концепция марафона заключается в идее безграничных возможностей, которые открываются перед молодыми людьми: опираясь на опыт прошлых поколений и достижения России, они могут максимально реализовать свои таланты.
"Я не сторонник принципа "где человек родился, там и пригодился", поскольку разные территории дают разные возможности. Мы все родились в замечательной великой стране России, и в России мы пригодились. Но я позволю себе не согласиться с тем, что стоит привязываться к конкретной улице, к конкретному селу, к конкретному городу или к конкретному региону. Моя позиция очень простая – человек должен реализовываться в том месте, где он сможет принести наибольшую пользу своей стране", – пояснил Цыбульский.
Глава региона также отметил, что в современном мире качественное среднее специальное образование ценится ничуть не меньше, чем высшее, а стать специалистом с хорошим образованием можно, и не выезжая за пределы Архангельской области.
В рамках федерального проекта "Профессионалитет" в Архангельской области сейчас выстраивается регионально-отраслевая система подготовки кадров, суть которой заключается в связке техникумов и колледжей с действующими предприятиями. Это даёт возможность учащимся уже во время обучения формировать на предприятиях практические навыки, а после получения диплома – сразу устроиться на работу.
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