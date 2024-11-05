https://ria.ru/20241105/tsn-1981858073.html
СМИ сообщили о взрывах в районе Полтавы
СМИ сообщили о взрывах в районе Полтавы - РИА Новости, 05.11.2024
СМИ сообщили о взрывах в районе Полтавы
Взрывы прогремели в районе города Полтава на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T02:05
2024-11-05T02:05
2024-11-05T02:05
специальная военная операция на украине
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полтава
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дмитрий песков
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе города Полтава на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Полтава/район - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. В ночь на вторник украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Харькове. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Житомирской областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241105/kharkov-1981855784.html
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россия, полтава, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Полтава, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
СМИ сообщили о взрывах в районе Полтавы
ТСН: в районе Полтавы на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы