https://ria.ru/20241105/tsn-1981858073.html

СМИ сообщили о взрывах в районе Полтавы

СМИ сообщили о взрывах в районе Полтавы - РИА Новости, 05.11.2024

СМИ сообщили о взрывах в районе Полтавы

Взрывы прогремели в районе города Полтава на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T02:05

2024-11-05T02:05

2024-11-05T02:05

специальная военная операция на украине

россия

полтава

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе города Полтава на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Полтава/район - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. В ночь на вторник украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Харькове. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Сумской и Житомирской областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241105/kharkov-1981855784.html

https://ria.ru/20241105/deti-1981857373.html

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россия, полтава, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины