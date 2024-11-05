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Рогов сообщил о заходе российских войск в село Трудовое в ДНР - РИА Новости, 05.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:37 05.11.2024 (обновлено: 09:03 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/trudovoe-1981871719.html
Рогов сообщил о заходе российских войск в село Трудовое в ДНР
Рогов сообщил о заходе российских войск в село Трудовое в ДНР - РИА Новости, 05.11.2024
Рогов сообщил о заходе российских войск в село Трудовое в ДНР
Российские войска зашли в село Трудовое южнее города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T08:37
2024-11-05T09:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
донецк
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Российские войска зашли в село Трудовое южнее города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска вошли в село Трудовое, что южнее Курахово. Сейчас в селе практически закончена зачистка от нацистов", - сказал Рогов. По его словам, российская армия развивает успех, приближаясь к южному пригороду Курахово. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
https://ria.ru/20241105/razvedka-1981859510.html
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донецкая народная республика, россия, донецк, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Донецк, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов сообщил о заходе российских войск в село Трудовое в ДНР

Рогов сообщил о заходе российских войск в село Трудовое в западной части ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Российские войска зашли в село Трудовое южнее города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Наши войска вошли в село Трудовое, что южнее Курахово. Сейчас в селе практически закончена зачистка от нацистов", - сказал Рогов.
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По его словам, российская армия развивает успех, приближаясь к южному пригороду Курахово.
Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара.
Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецкВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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