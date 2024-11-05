https://ria.ru/20241105/trudovoe-1981871719.html

Рогов сообщил о заходе российских войск в село Трудовое в ДНР

Рогов сообщил о заходе российских войск в село Трудовое в ДНР - РИА Новости, 05.11.2024

Рогов сообщил о заходе российских войск в село Трудовое в ДНР

Российские войска зашли в село Трудовое южнее города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T08:37

2024-11-05T08:37

2024-11-05T09:03

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

донецк

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Российские войска зашли в село Трудовое южнее города Курахово в западной части ДНР, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Наши войска вошли в село Трудовое, что южнее Курахово. Сейчас в селе практически закончена зачистка от нацистов", - сказал Рогов. По его словам, российская армия развивает успех, приближаясь к южному пригороду Курахово. Курахово - город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Город имеет важное оперативное значение. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад - к Богатырю и Великой Новоселке.

https://ria.ru/20241105/razvedka-1981859510.html

https://ria.ru/20241102/minoborony-1981502041.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, донецк, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность