https://ria.ru/20241105/tramp-1982032933.html

В штабе Трампа усомнились, что итоги выборов объявят к концу дня

В штабе Трампа усомнились, что итоги выборов объявят к концу дня - РИА Новости, 05.11.2024

В штабе Трампа усомнились, что итоги выборов объявят к концу дня

Штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа считает, что победитель выборов вряд ли будет выявлен к вечеру вторника, сообщает телеканал... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T20:44

2024-11-05T20:44

2024-11-05T21:10

сша

выборы президента сша — 2024

в мире

флорида

аризона

дональд трамп

камала харрис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f12189604f4e472124c5a2270ec855f3.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа считает, что победитель выборов вряд ли будет выявлен к вечеру вторника, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.Ранее Трамп заявил на избирательном участке во Флориде, что в день выборов чувствует себя уверенно и надеется одержать на выборах "большую победу"."Штаб осознает, что этим вечером (утро среды мск - ред.) исход выборов, скорее всего, не будет озвучен... Однако в лагере Трампа растет уверенность в том, что до конца вечера будут названы результаты выборов в нескольких ключевых штатах, что даст кампании представление о том, как складываются выборы", - говорится в сообщении телеканала.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

сша

флорида

аризона

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, выборы президента сша — 2024, в мире, флорида, аризона, дональд трамп, камала харрис