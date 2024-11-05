https://ria.ru/20241105/tramp-1982032933.html
В штабе Трампа усомнились, что итоги выборов объявят к концу дня
В штабе Трампа усомнились, что итоги выборов объявят к концу дня - РИА Новости, 05.11.2024
В штабе Трампа усомнились, что итоги выборов объявят к концу дня
Штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа считает, что победитель выборов вряд ли будет выявлен к вечеру вторника, сообщает телеканал... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T20:44
2024-11-05T20:44
2024-11-05T21:10
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выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа считает, что победитель выборов вряд ли будет выявлен к вечеру вторника, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.Ранее Трамп заявил на избирательном участке во Флориде, что в день выборов чувствует себя уверенно и надеется одержать на выборах "большую победу"."Штаб осознает, что этим вечером (утро среды мск - ред.) исход выборов, скорее всего, не будет озвучен... Однако в лагере Трампа растет уверенность в том, что до конца вечера будут названы результаты выборов в нескольких ключевых штатах, что даст кампании представление о том, как складываются выборы", - говорится в сообщении телеканала.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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сша, выборы президента сша — 2024, в мире, флорида, аризона, дональд трамп, камала харрис
США, Выборы президента США — 2024, В мире, Флорида, Аризона, Дональд Трамп, Камала Харрис
В штабе Трампа усомнились, что итоги выборов объявят к концу дня
Штаб Трампа: победителя выборов вряд ли объявят к концу дня