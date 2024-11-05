Рейтинг@Mail.ru
В штабе Трампа усомнились, что итоги выборов объявят к концу дня - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:44 05.11.2024 (обновлено: 21:10 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/tramp-1982032933.html
В штабе Трампа усомнились, что итоги выборов объявят к концу дня
В штабе Трампа усомнились, что итоги выборов объявят к концу дня - РИА Новости, 05.11.2024
В штабе Трампа усомнились, что итоги выборов объявят к концу дня
Штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа считает, что победитель выборов вряд ли будет выявлен к вечеру вторника, сообщает телеканал... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T20:44
2024-11-05T21:10
сша
выборы президента сша — 2024
в мире
флорида
аризона
дональд трамп
камала харрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f12189604f4e472124c5a2270ec855f3.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа считает, что победитель выборов вряд ли будет выявлен к вечеру вторника, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.Ранее Трамп заявил на избирательном участке во Флориде, что в день выборов чувствует себя уверенно и надеется одержать на выборах "большую победу"."Штаб осознает, что этим вечером (утро среды мск - ред.) исход выборов, скорее всего, не будет озвучен... Однако в лагере Трампа растет уверенность в том, что до конца вечера будут названы результаты выборов в нескольких ключевых штатах, что даст кампании представление о том, как складываются выборы", - говорится в сообщении телеканала.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
сша
флорида
аризона
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079064_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ff0235f9d839b17a4dec5c303b9155d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, выборы президента сша — 2024, в мире, флорида, аризона, дональд трамп, камала харрис
США, Выборы президента США — 2024, В мире, Флорида, Аризона, Дональд Трамп, Камала Харрис
В штабе Трампа усомнились, что итоги выборов объявят к концу дня

Штаб Трампа: победителя выборов вряд ли объявят к концу дня

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Штаб кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа считает, что победитель выборов вряд ли будет выявлен к вечеру вторника, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.
Ранее Трамп заявил на избирательном участке во Флориде, что в день выборов чувствует себя уверенно и надеется одержать на выборах "большую победу".
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
Вчера, 10:31
"Штаб осознает, что этим вечером (утро среды мск - ред.) исход выборов, скорее всего, не будет озвучен... Однако в лагере Трампа растет уверенность в том, что до конца вечера будут названы результаты выборов в нескольких ключевых штатах, что даст кампании представление о том, как складываются выборы", - говорится в сообщении телеканала.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания Конгресса в Вашингтоне, 2021 - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Как устроены выборы президента США: объясняем простыми словами
2 ноября, 16:49
 
СШАВыборы президента США — 2024В миреФлоридаАризонаДональд ТрампКамала Харрис
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Досрочное голосование на всеобщих выборах в здании мэрии в Провиденсе, Род-АйлендВыборы в США. Онлайн-репортажВчера, 22:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала