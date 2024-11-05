https://ria.ru/20241105/tramp-1982025020.html

Трамп считает, что его сторонники не будут устраивать беспорядки

Трамп считает, что его сторонники не будут устраивать беспорядки - РИА Новости, 05.11.2024

Трамп считает, что его сторонники не будут устраивать беспорядки

Кандидат в президенты США Дональд Трамп Трамп заявил об уверенности в том, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после президентских выборов. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:58

2024-11-05T19:58

2024-11-05T20:19

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камала харрис

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп Трамп заявил об уверенности в том, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после президентских выборов."Конечно, не будет никакого насилия. Мои сторонники - не жестокие люди", - сказал Трамп на избирательном участке во Флориде, трансляцию вели американские телеканалы.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Проигрыш на прошлых выборах Трамп так и не признал.

https://ria.ru/20241101/ssha-1981141378.html

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в мире, дональд трамп, сша, выборы президента сша — 2024, камала харрис