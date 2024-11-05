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Трамп считает, что его сторонники не будут устраивать беспорядки - РИА Новости, 05.11.2024
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19:58 05.11.2024 (обновлено: 20:19 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/tramp-1982025020.html
Трамп считает, что его сторонники не будут устраивать беспорядки
Трамп считает, что его сторонники не будут устраивать беспорядки - РИА Новости, 05.11.2024
Трамп считает, что его сторонники не будут устраивать беспорядки
Кандидат в президенты США Дональд Трамп Трамп заявил об уверенности в том, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после президентских выборов. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:58
2024-11-05T20:19
в мире
дональд трамп
сша
выборы президента сша — 2024
камала харрис
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп Трамп заявил об уверенности в том, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после президентских выборов."Конечно, не будет никакого насилия. Мои сторонники - не жестокие люди", - сказал Трамп на избирательном участке во Флориде, трансляцию вели американские телеканалы.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Проигрыш на прошлых выборах Трамп так и не признал.
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в мире, дональд трамп, сша, выборы президента сша — 2024, камала харрис
В мире, Дональд Трамп, США, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис
Трамп считает, что его сторонники не будут устраивать беспорядки

Трамп считает, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после выборов

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп Трамп заявил об уверенности в том, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после президентских выборов.
"Конечно, не будет никакого насилия. Мои сторонники - не жестокие люди", - сказал Трамп на избирательном участке во Флориде, трансляцию вели американские телеканалы.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Проигрыш на прошлых выборах Трамп так и не признал.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
О чем американские выборы
1 ноября, 08:00
 
В миреДональд ТрампСШАВыборы президента США — 2024Камала Харрис
 
 
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