https://ria.ru/20241105/tramp-1982024701.html

Трамп заявил, что пока не подготовил речь к итогам выборов

Трамп заявил, что пока не подготовил речь к итогам выборов - РИА Новости, 05.11.2024

Трамп заявил, что пока не подготовил речь к итогам выборов

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что он пока не подготовил речь на момент результатов выборов. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T19:56

2024-11-05T19:56

2024-11-05T20:24

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что он пока не подготовил речь на момент результатов выборов."Я пока не подготовил речь... Я не демократ, я способен дать речь в сжатые сроки", - сказал Трамп на избирательном участке во Флориде, трансляцию вели американские телеканалы.Он добавил, что знает, что скажет, если одержит победу на выборах.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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Наталья Макарова

дональд трамп, выборы президента сша — 2024, сша, в мире, флорида, аризона, камала харрис