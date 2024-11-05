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Трамп заявил, что пока не подготовил речь к итогам выборов - РИА Новости, 05.11.2024
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19:56 05.11.2024 (обновлено: 20:24 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/tramp-1982024701.html
Трамп заявил, что пока не подготовил речь к итогам выборов
Трамп заявил, что пока не подготовил речь к итогам выборов - РИА Новости, 05.11.2024
Трамп заявил, что пока не подготовил речь к итогам выборов
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что он пока не подготовил речь на момент результатов выборов. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:56
2024-11-05T20:24
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
сша
в мире
флорида
аризона
камала харрис
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что он пока не подготовил речь на момент результатов выборов."Я пока не подготовил речь... Я не демократ, я способен дать речь в сжатые сроки", - сказал Трамп на избирательном участке во Флориде, трансляцию вели американские телеканалы.Он добавил, что знает, что скажет, если одержит победу на выборах.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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дональд трамп, выборы президента сша — 2024, сша, в мире, флорида, аризона, камала харрис
Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, США, В мире, Флорида, Аризона, Камала Харрис
Трамп заявил, что пока не подготовил речь к итогам выборов

Трамп заявил, что пока не подготовил речь на момент результатов выборов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что он пока не подготовил речь на момент результатов выборов.
«
"Я пока не подготовил речь... Я не демократ, я способен дать речь в сжатые сроки", - сказал Трамп на избирательном участке во Флориде, трансляцию вели американские телеканалы.
Он добавил, что знает, что скажет, если одержит победу на выборах.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Мужчина наблюдает за ходом подсчета голосов на выборах в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Все решат единицы. Главный сюрприз выборов в США еще впереди
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Дональд ТрампВыборы президента США — 2024СШАВ миреФлоридаАризонаКамала Харрис
 
 
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