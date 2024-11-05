https://ria.ru/20241105/tramp-1982023784.html
Трамп не думает, что кто-то из кандидатов не наберет 270 голосов выборщиков
Трамп не думает, что кто-то из кандидатов не наберет 270 голосов выборщиков - РИА Новости, 05.11.2024
Трамп не думает, что кто-то из кандидатов не наберет 270 голосов выборщиков
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не думает, что кто-то из кандидатов в президенты на выборах во вторник не сможет набрать необходимые 270... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:52
2024-11-05T19:52
2024-11-05T20:38
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не думает, что кто-то из кандидатов в президенты на выборах во вторник не сможет набрать необходимые 270 голосов выборщиков."Такого не должно произойти... эти выборы должны закончиться, они потратили столько денег на аппараты", - заявил Трамп на избирательном участке в ответ на вопрос, может ли произойти такое, что кто-то из кандидатов не наберет достаточного числа голосов. Трансляцию вели американские телеканалы.Он также отметил, что, если бы в голосовании использовались бумажные бюллетени, то результат бы был к 22.00 по местному времени.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Проигрыш на прошлых выборах Трамп так и не признал.
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дональд трамп, в мире, сша, выборы президента сша — 2024, камала харрис
Дональд Трамп, В мире, США, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис
Трамп не думает, что кто-то из кандидатов не наберет 270 голосов выборщиков
Трамп уверен, что кто-то из кандидатов сможет набрать 270 голосов выборщиков
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что не думает, что кто-то из кандидатов в президенты на выборах во вторник не сможет набрать необходимые 270 голосов выборщиков.
"Такого не должно произойти... эти выборы должны закончиться, они потратили столько денег на аппараты", - заявил Трамп на избирательном участке в ответ на вопрос, может ли произойти такое, что кто-то из кандидатов не наберет достаточного числа голосов. Трансляцию вели американские телеканалы.
Он также отметил, что, если бы в голосовании использовались бумажные бюллетени, то результат бы был к 22.00 по местному времени.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис
, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Проигрыш на прошлых выборах Трамп так и не признал.