https://ria.ru/20241105/tramp-1982023528.html
Трамп заявил, что в день выборов чувствует себя уверенно
Трамп заявил, что в день выборов чувствует себя уверенно - РИА Новости, 05.11.2024
Трамп заявил, что в день выборов чувствует себя уверенно
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в день выборов чувствует себя уверенно и надеется на "большую победу" на выборах. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:49
2024-11-05T19:49
2024-11-05T20:24
выборы президента сша — 2024
в мире
сша
флорида
дональд трамп
камала харрис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd25c769eb25092f59760fd12d56ddcf.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в день выборов чувствует себя уверенно и надеется на "большую победу" на выборах."Я чувствую себя очень уверенно... слышал, что у нас везде все хорошо... выглядит, что у нас значительный отрыв", - сказал Трамп на избирательном участке во Флориде, трансляцию вели американские телеканалы.Трамп также считает, что нынешняя президентская кампания была лучшей для его команды.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Проигрыш на прошлых выборах Трамп так и не признал.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
сша
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_9b183aad77c666be12b7d6f711ff7617.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы президента сша — 2024, в мире, сша, флорида, дональд трамп, камала харрис
Выборы президента США — 2024, В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Камала Харрис
Трамп заявил, что в день выборов чувствует себя уверенно
Трамп заявил, что чувствует себя уверенно и надеется на победу на выборах