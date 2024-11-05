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Трамп заявил, что в день выборов чувствует себя уверенно - РИА Новости, 05.11.2024
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19:49 05.11.2024 (обновлено: 20:24 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/tramp-1982023528.html
Трамп заявил, что в день выборов чувствует себя уверенно
Трамп заявил, что в день выборов чувствует себя уверенно - РИА Новости, 05.11.2024
Трамп заявил, что в день выборов чувствует себя уверенно
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в день выборов чувствует себя уверенно и надеется на "большую победу" на выборах. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:49
2024-11-05T20:24
выборы президента сша — 2024
в мире
сша
флорида
дональд трамп
камала харрис
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в день выборов чувствует себя уверенно и надеется на "большую победу" на выборах."Я чувствую себя очень уверенно... слышал, что у нас везде все хорошо... выглядит, что у нас значительный отрыв", - сказал Трамп на избирательном участке во Флориде, трансляцию вели американские телеканалы.Трамп также считает, что нынешняя президентская кампания была лучшей для его команды.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Проигрыш на прошлых выборах Трамп так и не признал.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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выборы президента сша — 2024, в мире, сша, флорида, дональд трамп, камала харрис
Выборы президента США — 2024, В мире, США, Флорида, Дональд Трамп, Камала Харрис
Трамп заявил, что в день выборов чувствует себя уверенно

Трамп заявил, что чувствует себя уверенно и надеется на победу на выборах

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что в день выборов чувствует себя уверенно и надеется на "большую победу" на выборах.
"Я чувствую себя очень уверенно... слышал, что у нас везде все хорошо... выглядит, что у нас значительный отрыв", - сказал Трамп на избирательном участке во Флориде, трансляцию вели американские телеканалы.
Трамп также считает, что нынешняя президентская кампания была лучшей для его команды.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Проигрыш на прошлых выборах Трамп так и не признал.
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