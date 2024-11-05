https://ria.ru/20241105/tramp-1981877974.html

В британской партии призвали Трампа принять проигрыш в случае победы Харрис

В британской партии призвали Трампа принять проигрыш в случае победы Харрис - РИА Новости, 05.11.2024

В британской партии призвали Трампа принять проигрыш в случае победы Харрис

Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж, не раз выступавший в поддержку экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что тому следует РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T09:25

2024-11-05T09:25

2024-11-05T09:25

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж, не раз выступавший в поддержку экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что тому следует принять результаты выборов, если его конкурентка, вице-президент США Камала Харрис, одержит решительную победу. Фараж в июле посещал съезд Республиканской партии в США, чтобы поддержать Трампа после покушения. Также после выхода главы государства Джо Байдена из президентской гонки он заявлял, что на выборах в ноябре победу одержит Трамп вне зависимости от того, кто станет новым кандидатом от Демократической партии. "Если бы было очевидно и убедительно (победа Харрис - ред.), тогда может для (Трампа - ред.) пришло время пойти и поиграть в гольф", - сказал Фараж в интервью газете Telegraph в доме Трампа в Палм-Бич, куда он приехал в воскресенье. Британский политик добавил, что Харрис в случае победы может предпринять шаги, чтобы пресечь любые возможные беспорядки, помиловав Трампа после вступления в должность. При этом сам Трамп, в случае проигрыша, должен двигаться дальше ради демократии США, а не утверждать, что выборы были украдены, как это было в 2020 году, отметил Фараж. Он подчеркнул, что никогда не поддерживал версию Трампа о выборах 2020 года. "Будем надеяться и молиться, чтобы на этот раз это не стало проблемой. Если бы (результат - ред.) был ясен, то республиканцы должны были бы принять результат", - добавил Фараж. При этом британский политик отметил, что оценивает ситуацию с проигрышем Трампа только как гипотетическую и выражает надежду, что Трамп победит. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.

https://ria.ru/20241105/tramp-1981874208.html

https://ria.ru/20241105/kharris-1981856518.html

https://ria.ru/20241105/evrodeputat-1981866698.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024