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В британской партии призвали Трампа принять проигрыш в случае победы Харрис - РИА Новости, 05.11.2024
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09:25 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/tramp-1981877974.html
В британской партии призвали Трампа принять проигрыш в случае победы Харрис
В британской партии призвали Трампа принять проигрыш в случае победы Харрис - РИА Новости, 05.11.2024
В британской партии призвали Трампа принять проигрыш в случае победы Харрис
Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж, не раз выступавший в поддержку экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что тому следует РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T09:25
2024-11-05T09:25
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
джо байден
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж, не раз выступавший в поддержку экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что тому следует принять результаты выборов, если его конкурентка, вице-президент США Камала Харрис, одержит решительную победу. Фараж в июле посещал съезд Республиканской партии в США, чтобы поддержать Трампа после покушения. Также после выхода главы государства Джо Байдена из президентской гонки он заявлял, что на выборах в ноябре победу одержит Трамп вне зависимости от того, кто станет новым кандидатом от Демократической партии. "Если бы было очевидно и убедительно (победа Харрис - ред.), тогда может для (Трампа - ред.) пришло время пойти и поиграть в гольф", - сказал Фараж в интервью газете Telegraph в доме Трампа в Палм-Бич, куда он приехал в воскресенье. Британский политик добавил, что Харрис в случае победы может предпринять шаги, чтобы пресечь любые возможные беспорядки, помиловав Трампа после вступления в должность. При этом сам Трамп, в случае проигрыша, должен двигаться дальше ради демократии США, а не утверждать, что выборы были украдены, как это было в 2020 году, отметил Фараж. Он подчеркнул, что никогда не поддерживал версию Трампа о выборах 2020 года. "Будем надеяться и молиться, чтобы на этот раз это не стало проблемой. Если бы (результат - ред.) был ясен, то республиканцы должны были бы принять результат", - добавил Фараж. При этом британский политик отметил, что оценивает ситуацию с проигрышем Трампа только как гипотетическую и выражает надежду, что Трамп победит. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
https://ria.ru/20241105/tramp-1981874208.html
https://ria.ru/20241105/kharris-1981856518.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
В британской партии призвали Трампа принять проигрыш в случае победы Харрис

Лидер британской партии Фараж призвал Трампа принять проигрыш при победе Харрис

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Лидер британской правой популистской партии Reform UK Найджел Фараж, не раз выступавший в поддержку экс-президента США Дональда Трампа, заявил, что тому следует принять результаты выборов, если его конкурентка, вице-президент США Камала Харрис, одержит решительную победу.
Фараж в июле посещал съезд Республиканской партии в США, чтобы поддержать Трампа после покушения. Также после выхода главы государства Джо Байдена из президентской гонки он заявлял, что на выборах в ноябре победу одержит Трамп вне зависимости от того, кто станет новым кандидатом от Демократической партии.
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"Если бы было очевидно и убедительно (победа Харрис - ред.), тогда может для (Трампа - ред.) пришло время пойти и поиграть в гольф", - сказал Фараж в интервью газете Telegraph в доме Трампа в Палм-Бич, куда он приехал в воскресенье.
Британский политик добавил, что Харрис в случае победы может предпринять шаги, чтобы пресечь любые возможные беспорядки, помиловав Трампа после вступления в должность. При этом сам Трамп, в случае проигрыша, должен двигаться дальше ради демократии США, а не утверждать, что выборы были украдены, как это было в 2020 году, отметил Фараж.
Он подчеркнул, что никогда не поддерживал версию Трампа о выборах 2020 года.
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"Будем надеяться и молиться, чтобы на этот раз это не стало проблемой. Если бы (результат - ред.) был ясен, то республиканцы должны были бы принять результат", - добавил Фараж.
При этом британский политик отметил, что оценивает ситуацию с проигрышем Трампа только как гипотетическую и выражает надежду, что Трамп победит.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Харрис, Республиканскую - Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
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В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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