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Трампу сложнее победить Харрис, но он не обречен, считает эксперт - РИА Новости, 05.11.2024
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08:59 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/tramp-1981874208.html
Трампу сложнее победить Харрис, но он не обречен, считает эксперт
Трампу сложнее победить Харрис, но он не обречен, считает эксперт - РИА Новости, 05.11.2024
Трампу сложнее победить Харрис, но он не обречен, считает эксперт
Кандидату в президенты США Дональду Трампу сложнее победить на выборах после выхода из гонки нынешнего президента страны Джо Байдена, но это не означает, что он РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T08:59
2024-11-05T08:59
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
камала харрис
высшая школа экономики (вшэ)
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидату в президенты США Дональду Трампу сложнее победить на выборах после выхода из гонки нынешнего президента страны Джо Байдена, но это не означает, что он обречен на поражение, сообщил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. "Когда кандидатом от демократов оставался Джо Байден, Трампу было гораздо легче победить. Потому что совершенно очевидно, что Байден все менее дееспособный президент, уже невозможно было скрывать его физическую недееспособность, он с треском провалил дебаты, он не может четко выразить свою мысль, он путается, он даже с телесуфлера не может по-человечески прочитать заготовленный для него текст и так далее. В общем, Байден не годился в президенты, и соревнуясь с ним, Трампу было победить гораздо легче... Но, хотя при Харрис ему победить сложнее, это не значит, что он обречен на поражение", - сказал Суслов. Он подчеркнул, что особенно беспроигрышная ситуация для Трампа сложилась после попытки покушения на него, тогда Трамп проявил себя сильно и смело. При этом он отметил, что на данный момент шансы кандидатов на победу абсолютно равны и все соцопросы показывают примерное равенство Трампа и Харрис в ключевых колеблющихся штатах. "По стране в целом у Харрис есть определенное преимущество, небольшое, примерно в 3-4%, но оно не влияет на исход президентских выборов в Соединенных Штатах, потому что исход президентских выборов в США определяют не люди, а штаты", - пояснил эксперт. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
https://ria.ru/20241104/sscha-1981135817.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис, высшая школа экономики (вшэ), выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Высшая школа экономики (ВШЭ), Выборы президента США — 2024
Трампу сложнее победить Харрис, но он не обречен, считает эксперт

Эксперт: Трампу сложнее победить после ухода Байдена, но он не обречен

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кандидату в президенты США Дональду Трампу сложнее победить на выборах после выхода из гонки нынешнего президента страны Джо Байдена, но это не означает, что он обречен на поражение, сообщил в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
"Когда кандидатом от демократов оставался Джо Байден, Трампу было гораздо легче победить. Потому что совершенно очевидно, что Байден все менее дееспособный президент, уже невозможно было скрывать его физическую недееспособность, он с треском провалил дебаты, он не может четко выразить свою мысль, он путается, он даже с телесуфлера не может по-человечески прочитать заготовленный для него текст и так далее. В общем, Байден не годился в президенты, и соревнуясь с ним, Трампу было победить гораздо легче... Но, хотя при Харрис ему победить сложнее, это не значит, что он обречен на поражение", - сказал Суслов.
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Он подчеркнул, что особенно беспроигрышная ситуация для Трампа сложилась после попытки покушения на него, тогда Трамп проявил себя сильно и смело.
При этом он отметил, что на данный момент шансы кандидатов на победу абсолютно равны и все соцопросы показывают примерное равенство Трампа и Харрис в ключевых колеблющихся штатах.
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"По стране в целом у Харрис есть определенное преимущество, небольшое, примерно в 3-4%, но оно не влияет на исход президентских выборов в Соединенных Штатах, потому что исход президентских выборов в США определяют не люди, а штаты", - пояснил эксперт.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
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