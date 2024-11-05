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Протестующие из-за увольнения министра обороны перекрыли центр Тель-Авива
Протестующие из-за увольнения министра обороны перекрыли центр Тель-Авива - РИА Новости, 05.11.2024
Протестующие из-за увольнения министра обороны перекрыли центр Тель-Авива
Протестующие во вторник вечером перекрыли центральное шоссе Тель-Авива после того, как премьер Биньямин Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T22:23
2024-11-05T22:23
2024-11-05T22:23
в мире
тель-авив
биньямин нетаньяху
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
исраэль кац
хамас
йоав галант
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноя - РИА Новости. Протестующие во вторник вечером перекрыли центральное шоссе Тель-Авива после того, как премьер Биньямин Нетаньяху объявил об увольнении министра обороны Йоава Галанта, сообщило израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ". Радиостанция разместила на своей странице в социальной сети X фото, на котором видно, что активисты разожгли костры на проезжей части. Лидер израильской парламентской оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид, а также ряд протестных организаций призвали граждан выйти на улицы из-за решения Нетаньяху уволить министра обороны в разгар войны на нескольких фронтах. Ранее во вторник Нетаньяху объявил об увольнении Галанта из-за нехватки доверия между ними и невозможности продолжать военную кампанию в прежнем ключе в свете появившихся разногласий. Пост министра обороны займет нынешний глава МИД Исраэль Кац. Израильские СМИ сообщают, что увольнение Галанта может, среди прочего, негативно сказаться на усилиях по достижению сделки с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников из сектора Газа.
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в мире, тель-авив, биньямин нетаньяху, яир лапид (министр иностранных дел израиля), исраэль кац, хамас, йоав галант, израиль
В мире, Тель-Авив, Биньямин Нетаньяху, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Исраэль Кац, ХАМАС, Йоав Галант, Израиль
Протестующие из-за увольнения министра обороны перекрыли центр Тель-Авива
"Галей ЦАХАЛ": протестующие перекрыли центр Тель-Авива из-за увольнения Галанта