https://ria.ru/20241105/tbilisi-1981941623.html

В Тбилиси продолжаются протесты против итогов парламентских выборов

В Тбилиси продолжаются протесты против итогов парламентских выборов - РИА Новости, 05.11.2024

В Тбилиси продолжаются протесты против итогов парламентских выборов

Несколько десятков представителей грузинских оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию в Тбилиси против итогов парламентских выборов, на которых... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:38

2024-11-05T14:38

2024-11-05T14:38

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 5 ноя - РИА Новости. Несколько десятков представителей грузинских оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию в Тбилиси против итогов парламентских выборов, на которых победила правящая партия. На данный момент акция проходит у здания апелляционного суда в Тбилиси. Накануне в ходе очередной акции, оппозиционеры сообщили о начале серии протестов, которые, по их словам, будут проходить ежедневно в разных местах столицы. Оппозиция требует, в частности, объявить недействительными итоги голосования и назначить новые выборы. Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.

https://ria.ru/20241028/tbilisi-1980599060.html

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в мире, тбилиси, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024