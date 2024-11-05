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В Тбилиси продолжаются протесты против итогов парламентских выборов - РИА Новости, 05.11.2024
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14:38 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/tbilisi-1981941623.html
В Тбилиси продолжаются протесты против итогов парламентских выборов
В Тбилиси продолжаются протесты против итогов парламентских выборов - РИА Новости, 05.11.2024
В Тбилиси продолжаются протесты против итогов парламентских выборов
Несколько десятков представителей грузинских оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию в Тбилиси против итогов парламентских выборов, на которых... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:38
2024-11-05T14:38
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саломе зурабишвили
обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 5 ноя - РИА Новости. Несколько десятков представителей грузинских оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию в Тбилиси против итогов парламентских выборов, на которых победила правящая партия. На данный момент акция проходит у здания апелляционного суда в Тбилиси. Накануне в ходе очередной акции, оппозиционеры сообщили о начале серии протестов, которые, по их словам, будут проходить ежедневно в разных местах столицы. Оппозиция требует, в частности, объявить недействительными итоги голосования и назначить новые выборы. Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.
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в мире, тбилиси, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Тбилиси, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
В Тбилиси продолжаются протесты против итогов парламентских выборов

В Тбилиси проходит акция оппозиции против итогов парламентских выборов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Тбилиси
Акция протеста оппозиции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Акция протеста оппозиции в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 5 ноя - РИА Новости. Несколько десятков представителей грузинских оппозиционных партий и их сторонники проводят акцию в Тбилиси против итогов парламентских выборов, на которых победила правящая партия.
На данный момент акция проходит у здания апелляционного суда в Тбилиси.
Накануне в ходе очередной акции, оппозиционеры сообщили о начале серии протестов, которые, по их словам, будут проходить ежедневно в разных местах столицы. Оппозиция требует, в частности, объявить недействительными итоги голосования и назначить новые выборы.
Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Президент республики Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то что по конституции президент должен быть беспартийным, после выборов призвала сограждан выйти на протест из-за итогов голосования.
Акция протеста грузинской оппозиции перед зданием парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В Тбилиси восстановили движение после митинга оппозиции
28 октября, 22:27
 
В миреТбилисиГрузияРоссияСаломе ЗурабишвилиОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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