https://ria.ru/20241105/svyaz--1981934947.html
Совет министров Союзного государства принял важные решения по тарифам связи
Совет министров Союзного государства принял важные решения по тарифам связи - РИА Новости, 05.11.2024
Совет министров Союзного государства принял важные решения по тарифам связи
Совет министров Союзного государства России и Белоруссии на заседании в Минске принял ряд решений, чтобы тарифы связи в двух странах были сопоставимы с домашней РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:19
2024-11-05T14:19
2024-11-05T14:27
союзное государство
россия
белоруссия
экономика
михаил мишустин
минск
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Совет министров Союзного государства России и Белоруссии на заседании в Минске принял ряд решений, чтобы тарифы связи в двух странах были сопоставимы с домашней сетью, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы выполняем решение наших президентов, шаг за шагом и сегодня приняли целый ряд важнейших решений по тарифам, чтобы они могли быть сопоставимы с домашней сетью", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241105/mishustin-1981917335.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, экономика, михаил мишустин, минск
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Экономика, Михаил Мишустин, Минск
Совет министров Союзного государства принял важные решения по тарифам связи
Мишустин: тарифы связи в России и Белоруссии будут сопоставимы с домашней сетью