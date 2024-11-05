https://ria.ru/20241105/svyaz--1981934947.html

Совет министров Союзного государства принял важные решения по тарифам связи

Совет министров Союзного государства принял важные решения по тарифам связи - РИА Новости, 05.11.2024

Совет министров Союзного государства принял важные решения по тарифам связи

Совет министров Союзного государства России и Белоруссии на заседании в Минске принял ряд решений, чтобы тарифы связи в двух странах были сопоставимы с домашней РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:19

2024-11-05T14:19

2024-11-05T14:27

союзное государство

россия

белоруссия

экономика

михаил мишустин

минск

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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Совет министров Союзного государства России и Белоруссии на заседании в Минске принял ряд решений, чтобы тарифы связи в двух странах были сопоставимы с домашней сетью, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Мы выполняем решение наших президентов, шаг за шагом и сегодня приняли целый ряд важнейших решений по тарифам, чтобы они могли быть сопоставимы с домашней сетью", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20241105/mishustin-1981917335.html

россия

белоруссия

минск

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Наталья Макарова

россия, белоруссия, экономика, михаил мишустин, минск