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Совет министров Союзного государства принял важные решения по тарифам связи - РИА Новости, 05.11.2024
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Союзное государство
 
14:19 05.11.2024 (обновлено: 14:27 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/svyaz--1981934947.html
Совет министров Союзного государства принял важные решения по тарифам связи
Совет министров Союзного государства принял важные решения по тарифам связи - РИА Новости, 05.11.2024
Совет министров Союзного государства принял важные решения по тарифам связи
Совет министров Союзного государства России и Белоруссии на заседании в Минске принял ряд решений, чтобы тарифы связи в двух странах были сопоставимы с домашней РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:19
2024-11-05T14:27
союзное государство
россия
белоруссия
экономика
михаил мишустин
минск
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Совет министров Союзного государства России и Белоруссии на заседании в Минске принял ряд решений, чтобы тарифы связи в двух странах были сопоставимы с домашней сетью, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.&quot;Мы выполняем решение наших президентов, шаг за шагом и сегодня приняли целый ряд важнейших решений по тарифам, чтобы они могли быть сопоставимы с домашней сетью&quot;, - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20241105/mishustin-1981917335.html
россия
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россия, белоруссия, экономика, михаил мишустин, минск
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Экономика, Михаил Мишустин, Минск
Совет министров Союзного государства принял важные решения по тарифам связи

Мишустин: тарифы связи в России и Белоруссии будут сопоставимы с домашней сетью

© Fotolia / blackdayЧеловека с планшетом и телефоном
Человека с планшетом и телефоном - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Совет министров Союзного государства России и Белоруссии на заседании в Минске принял ряд решений, чтобы тарифы связи в двух странах были сопоставимы с домашней сетью, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«

"Мы выполняем решение наших президентов, шаг за шагом и сегодня приняли целый ряд важнейших решений по тарифам, чтобы они могли быть сопоставимы с домашней сетью", - сказал Мишустин.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Мишустин рассказал о работе над реализацией Союзного договора
Вчера, 13:20
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияЭкономикаМихаил МишустинМинск
 
 
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