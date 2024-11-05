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В Краснодоне предложили включить в школьную программу произведения об СВО - РИА Новости, 05.11.2024
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19:10 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/svo-1982014852.html
В Краснодоне предложили включить в школьную программу произведения об СВО
В Краснодоне предложили включить в школьную программу произведения об СВО - РИА Новости, 05.11.2024
В Краснодоне предложили включить в школьную программу произведения об СВО
Учительница русского языка и литературы Краснодонской средней школы №24 имени Героя Советского Союза И.В. Туркенича Людмила Гонтарева предложила добавить в... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:10
2024-11-05T19:10
россия
донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Учительница русского языка и литературы Краснодонской средней школы №24 имени Героя Советского Союза И.В. Туркенича Людмила Гонтарева предложила добавить в школьную программу по литературе произведения об СВО. Президент РФ Владимир Путин во вторник провел заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. "События, происходящие сегодня, находят отражение в произведениях современных писателей. Хотелось бы, чтобы стихотворения и проза о событиях в Донбассе, о защитниках и героях СВО были именно в школьной программе по литературе", - сказала на встрече Гонтарева.
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россия, донбасс, владимир путин
Россия, Донбасс, Владимир Путин
В Краснодоне предложили включить в школьную программу произведения об СВО

Учительница предложила включить в школьную программу произведения об СВО

© iStock.com / Kriangsak KoopattanakijМужчина читает книгу
Мужчина читает книгу - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© iStock.com / Kriangsak Koopattanakij
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Учительница русского языка и литературы Краснодонской средней школы №24 имени Героя Советского Союза И.В. Туркенича Людмила Гонтарева предложила добавить в школьную программу по литературе произведения об СВО.
Президент РФ Владимир Путин во вторник провел заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России.
"События, происходящие сегодня, находят отражение в произведениях современных писателей. Хотелось бы, чтобы стихотворения и проза о событиях в Донбассе, о защитниках и героях СВО были именно в школьной программе по литературе", - сказала на встрече Гонтарева.
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РоссияДонбассВладимир Путин
 
 
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