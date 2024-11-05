https://ria.ru/20241105/svo-1982014852.html
В Краснодоне предложили включить в школьную программу произведения об СВО
В Краснодоне предложили включить в школьную программу произведения об СВО - РИА Новости, 05.11.2024
В Краснодоне предложили включить в школьную программу произведения об СВО
Учительница русского языка и литературы Краснодонской средней школы №24 имени Героя Советского Союза И.В. Туркенича Людмила Гонтарева предложила добавить в... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T19:10
2024-11-05T19:10
2024-11-05T19:10
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донбасс
владимир путин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Учительница русского языка и литературы Краснодонской средней школы №24 имени Героя Советского Союза И.В. Туркенича Людмила Гонтарева предложила добавить в школьную программу по литературе произведения об СВО. Президент РФ Владимир Путин во вторник провел заседание Совета по поддержке русского языка и языков народов России. "События, происходящие сегодня, находят отражение в произведениях современных писателей. Хотелось бы, чтобы стихотворения и проза о событиях в Донбассе, о защитниках и героях СВО были именно в школьной программе по литературе", - сказала на встрече Гонтарева.
https://ria.ru/20240822/sovet-1967903680.html
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россия, донбасс, владимир путин
Россия, Донбасс, Владимир Путин
В Краснодоне предложили включить в школьную программу произведения об СВО
Учительница предложила включить в школьную программу произведения об СВО