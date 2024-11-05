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Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 05.11.2024
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 60 военных, сообщило во вторник... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:11
2024-11-05T12:11
2024-11-05T12:16
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 60 военных, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Белозерка, Токаревка Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, херсонская область , запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Запорожская область, Безопасность
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
ВСУ потеряли до 60 военных в зоне ответственности "Днепра" за сутки