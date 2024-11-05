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Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 05.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:11 05.11.2024 (обновлено: 12:16 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/svo-1981902955.html
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости, 05.11.2024
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 60 военных, сообщило во вторник... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:11
2024-11-05T12:16
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
херсонская область
запорожская область
безопасность
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 60 военных, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Белозерка, Токаревка Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, херсонская область , запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Запорожская область, Безопасность
Бойцы "Днепра" нанесли поражение ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

ВСУ потеряли до 60 военных в зоне ответственности "Днепра" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне СВО
Военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 60 военных, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Белозерка, Токаревка Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и 122 мм гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныХерсонская областьЗапорожская областьБезопасность
 
 
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