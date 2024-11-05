https://ria.ru/20241105/svo-1981902603.html
Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю
Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 05.11.2024
Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю
Украинские войска потеряли в зоне ответственности группировки "Восток" до 120 военнослужащих, танк и самоходку Paladin производства США, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:09
2024-11-05T12:09
2024-11-05T12:17
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981886799_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfa8b119483bb099153371429dfc09ff.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне ответственности группировки "Восток" до 120 военнослужащих, танк и самоходку Paladin производства США, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 152-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений 123-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 120 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981886799_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8a7a3bb0f07c9df29a7bf11eab50621b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Безопасность
Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю
ВСУ потеряли до 120 военных в зоне ответственности "Востока"