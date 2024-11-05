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Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю

Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 05.11.2024

Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю

Украинские войска потеряли в зоне ответственности группировки "Восток" до 120 военнослужащих, танк и самоходку Paladin производства США, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:09

2024-11-05T12:09

2024-11-05T12:17

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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сша

безопасность

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне ответственности группировки "Восток" до 120 военнослужащих, танк и самоходку Paladin производства США, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 152-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений 123-й бригады теробороны", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 120 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, безопасность