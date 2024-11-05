https://ria.ru/20241105/svo-1981902122.html
Бойцы "Запада" отразили пять контратак ВСУ
Бойцы "Запада" отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024
Бойцы "Запада" отразили пять контратак ВСУ
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в Харьковской области и ЛНР, а также отразила пять... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:08
2024-11-05T12:08
2024-11-05T12:16
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981567756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98b40977500da10bd7d1a5b825876d9d.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в Харьковской области и ЛНР, а также отразила пять контратак, потери противника составили до 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Берестовое, Петропавловка Харьковской области и Петровское Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ и первой бригады нацгвардии."Противник потерял до 510 военнослужащих, боевую машину пехоты, три бронетранспортера М113 и боевую бронированную машину MaxxPro производства США, четыре пикапа, 152 мм гаубицу "Мста-Б", две 122 мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20241105/minoborony-1981902793.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981567756_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_b81a57d9b3fe0541d6a4cdf152a8e019.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Бойцы "Запада" отразили пять контратак ВСУ
ВСУ потеряли до 510 военных в зоне ответственности "Запада"