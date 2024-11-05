https://ria.ru/20241105/svo-1981902122.html

Бойцы "Запада" отразили пять контратак ВСУ

Бойцы "Запада" отразили пять контратак ВСУ - РИА Новости, 05.11.2024

Бойцы "Запада" отразили пять контратак ВСУ

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в Харьковской области и ЛНР, а также отразила пять... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:08

2024-11-05T12:08

2024-11-05T12:16

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

вооруженные силы украины

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981567756_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98b40977500da10bd7d1a5b825876d9d.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике четырёх украинских бригад в Харьковской области и ЛНР, а также отразила пять контратак, потери противника составили до 510 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск, Берестовое, Петропавловка Харьковской области и Петровское Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, были отражены пять контратак штурмовых групп 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ и первой бригады нацгвардии."Противник потерял до 510 военнослужащих, боевую машину пехоты, три бронетранспортера М113 и боевую бронированную машину MaxxPro производства США, четыре пикапа, 152 мм гаубицу "Мста-Б", две 122 мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены четыре полевых склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20241105/minoborony-1981902793.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, россия, безопасность