https://ria.ru/20241105/sud-1982009440.html

Жителя Смоленской области осудили за участие в поджоге релейного шкафа

Жителя Смоленской области осудили за участие в поджоге релейного шкафа - РИА Новости, 05.11.2024

Жителя Смоленской области осудили за участие в поджоге релейного шкафа

Жителя Смоленской области приговорили к 12 годам лишения свободы за участие в поджоге релейного шкафа на железной дороге, сообщает УФСБ по региону. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:38

2024-11-05T18:38

2024-11-05T19:14

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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Жителя Смоленской области приговорили к 12 годам лишения свободы за участие в поджоге релейного шкафа на железной дороге, сообщает УФСБ по региону.Как уточняет ведомство, осужденный - 23-летний уроженец Духовщинского района."В октябре прошлого года к мужчине обратился его земляк с просьбой помочь ему за денежное вознаграждение уничтожить средство сигнализации и блокировки на железной дороге. Злоумышленник согласился и выступил в качестве водителя. Спустя сутки подельников задержали оперативники УФСБ России по Смоленской области", - говорится в сообщении.Поджог релейного шкафа на 337-м километре железнодорожного перегона "Сафоново-Милохово" квалифицировали как диверсию. В УФСБ уточнили РИА Новости, что в результате случилась небольшая задержка поездов."Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы. Первые три года назначенного наказания преступник проведет в тюрьме", - уточняет УФСБ.Уголовное дело в отношении товарища осужденного в июле было выделено в отдельное производство, оно находится на рассмотрении в суде.

https://ria.ru/20241023/arest-1979578666.html

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происшествия, смоленская область, россия, фсб