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Жителя Смоленской области осудили за участие в поджоге релейного шкафа - РИА Новости, 05.11.2024
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18:38 05.11.2024 (обновлено: 19:14 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/sud-1982009440.html
Жителя Смоленской области осудили за участие в поджоге релейного шкафа
Жителя Смоленской области осудили за участие в поджоге релейного шкафа - РИА Новости, 05.11.2024
Жителя Смоленской области осудили за участие в поджоге релейного шкафа
Жителя Смоленской области приговорили к 12 годам лишения свободы за участие в поджоге релейного шкафа на железной дороге, сообщает УФСБ по региону. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T18:38
2024-11-05T19:14
происшествия
смоленская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Жителя Смоленской области приговорили к 12 годам лишения свободы за участие в поджоге релейного шкафа на железной дороге, сообщает УФСБ по региону.Как уточняет ведомство, осужденный - 23-летний уроженец Духовщинского района."В октябре прошлого года к мужчине обратился его земляк с просьбой помочь ему за денежное вознаграждение уничтожить средство сигнализации и блокировки на железной дороге. Злоумышленник согласился и выступил в качестве водителя. Спустя сутки подельников задержали оперативники УФСБ России по Смоленской области", - говорится в сообщении.Поджог релейного шкафа на 337-м километре железнодорожного перегона "Сафоново-Милохово" квалифицировали как диверсию. В УФСБ уточнили РИА Новости, что в результате случилась небольшая задержка поездов."Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы. Первые три года назначенного наказания преступник проведет в тюрьме", - уточняет УФСБ.Уголовное дело в отношении товарища осужденного в июле было выделено в отдельное производство, оно находится на рассмотрении в суде.
https://ria.ru/20241023/arest-1979578666.html
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происшествия, смоленская область, россия, фсб
Происшествия, Смоленская область, Россия, ФСБ
Жителя Смоленской области осудили за участие в поджоге релейного шкафа

Житель Смоленской области получил 12 лет колонии за участие в поджоге на ж/д

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Жителя Смоленской области приговорили к 12 годам лишения свободы за участие в поджоге релейного шкафа на железной дороге, сообщает УФСБ по региону.
Как уточняет ведомство, осужденный - 23-летний уроженец Духовщинского района.
"В октябре прошлого года к мужчине обратился его земляк с просьбой помочь ему за денежное вознаграждение уничтожить средство сигнализации и блокировки на железной дороге. Злоумышленник согласился и выступил в качестве водителя. Спустя сутки подельников задержали оперативники УФСБ России по Смоленской области", - говорится в сообщении.
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Поджог релейного шкафа на 337-м километре железнодорожного перегона "Сафоново-Милохово" квалифицировали как диверсию. В УФСБ уточнили РИА Новости, что в результате случилась небольшая задержка поездов.
"Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы. Первые три года назначенного наказания преступник проведет в тюрьме", - уточняет УФСБ.
Уголовное дело в отношении товарища осужденного в июле было выделено в отдельное производство, оно находится на рассмотрении в суде.
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