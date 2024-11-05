Суд оштрафовал журналистку за сотрудничество с "Медузой"*
Суд оштрафовал журналистку Лютову на пять тысяч за сотрудничество с "Медузой"
Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 5 тысяч рублей Маргариту Лютову, которая сотрудничала в качестве корреспондента с "Медузой"* (нежелательная организация-иноагент), сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Тимирязевского районного суда города Москвы Лютова Маргарита Кирилловна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей", - сказала собеседница агентства.
"Медуза"* включена Минюстом в список иноагентов в 2021 году. Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project" ("Проект Медуза"*) признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
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