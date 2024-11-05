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Суд оштрафовал журналистку за сотрудничество с "Медузой"* - РИА Новости, 05.11.2024
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12:23 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/sud-1981906224.html
Суд оштрафовал журналистку за сотрудничество с "Медузой"*
Суд оштрафовал журналистку за сотрудничество с "Медузой"* - РИА Новости, 05.11.2024
Суд оштрафовал журналистку за сотрудничество с "Медузой"*
Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 5 тысяч рублей Маргариту Лютову, которая сотрудничала в качестве корреспондента с "Медузой"* (нежелательная... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:23
2024-11-05T12:23
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 5 тысяч рублей Маргариту Лютову, которая сотрудничала в качестве корреспондента с "Медузой"* (нежелательная организация-иноагент), сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Тимирязевского районного суда города Москвы Лютова Маргарита Кирилловна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей", - сказала собеседница агентства. "Медуза"* включена Минюстом в список иноагентов в 2021 году. Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project" ("Проект Медуза"*) признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией
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россия, москва, генеральная прокуратура рф
Россия, Москва, Генеральная прокуратура РФ
Суд оштрафовал журналистку за сотрудничество с "Медузой"*

Суд оштрафовал журналистку Лютову на пять тысяч за сотрудничество с "Медузой"

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 5 тысяч рублей Маргариту Лютову, которая сотрудничала в качестве корреспондента с "Медузой"* (нежелательная организация-иноагент), сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Тимирязевского районного суда города Москвы Лютова Маргарита Кирилловна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП РФ (Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей", - сказала собеседница агентства.
"Медуза"* включена Минюстом в список иноагентов в 2021 году. Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) "Medusa Project" ("Проект Медуза"*) признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией
Писательница Людмила Улицкая - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Суд оштрафовал Улицкую* за нарушение порядка деятельности иноагента
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