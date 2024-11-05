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Экипаж Су-34 сбросил авиабомбы на боевиков ВСУ в курском приграничье
Экипаж Су-34 сбросил авиабомбы на боевиков ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 05.11.2024
Экипаж Су-34 сбросил авиабомбы на боевиков ВСУ в курском приграничье
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T05:04
2024-11-05T05:04
2024-11-05T05:04
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-34
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении. Получив подтверждение от разведки об уничтожении позиций противника, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20241105/spetsoperatsiya-1981862575.html
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-34
Экипаж Су-34 сбросил авиабомбы на боевиков ВСУ в курском приграничье
Экипаж Су-34 уничтожил "опорник" и личный состав ВСУ в курском приграничье