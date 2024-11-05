https://ria.ru/20241105/su-34-1981862722.html

Экипаж Су-34 сбросил авиабомбы на боевиков ВСУ в курском приграничье

Экипаж Су-34 сбросил авиабомбы на боевиков ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 05.11.2024

Экипаж Су-34 сбросил авиабомбы на боевиков ВСУ в курском приграничье

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T05:04

2024-11-05T05:04

2024-11-05T05:04

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-34

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938911848_0:5:3107:1753_1920x0_80_0_0_0e61e9e74e973fdbcc95ec5151ec54f2.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударом авиабомб уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", - говорится в сообщении. Получив подтверждение от разведки об уничтожении позиций противника, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20241105/spetsoperatsiya-1981862575.html

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-34