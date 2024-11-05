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Ветеран ГРУ раскрыл псевдоним Столтенберга, попавшего в разработку разведки
Ветеран ГРУ раскрыл псевдоним Столтенберга, попавшего в разработку разведки - РИА Новости, 05.11.2024
Ветеран ГРУ раскрыл псевдоним Столтенберга, попавшего в разработку разведки
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом Стеклов, заявил в интервью РИА Новости ветеран ГРУ,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T04:05
2024-11-05T04:05
2024-11-05T09:43
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом Стеклов, заявил в интервью РИА Новости ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.О своих контактах с "агентом КГБ" в Норвегии, которого пытался завербовать в интересах норвежской контрразведки, Столтенберг рассказал в интервью Financial Times.Как отметил Винокуров, эти утверждения не соответствуют действительности."По некоторым данным, в конце 1980-х — начале 1990-х годов Йенс Столтенберг в действительности находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом Стеклов, однако отказался сотрудничать и сообщил о своих контактах норвежской полиции безопасности", — рассказал собеседник агентства.Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России отмечает во вторник 106-ю годовщину со дня образования. Йенс Столтенберг ушел в отставку с поста генсека НАТО 1 октября. Он занимал эту должность с 2014 года. Его место занял бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, чью кандидатуру поддержали все члены альянса.
https://ria.ru/20241008/stoltenberg-1977070363.html
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россия, в мире, норвегия, йенс столтенберг, владимир винокур, главное разведывательное управление рф, нато
Россия, В мире, Норвегия, Йенс Столтенберг, Владимир Винокур, Главное разведывательное управление РФ, НАТО
Ветеран ГРУ раскрыл псевдоним Столтенберга, попавшего в разработку разведки
Ветеран ГРУ: Столтенберг был в разработке разведки СССР под псевдонимом Стеклов