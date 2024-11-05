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Степашин попросил Путина дать поручения по обновлению школьных библиотек - РИА Новости, 05.11.2024
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18:11 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/stepashin-1982004818.html
Степашин попросил Путина дать поручения по обновлению школьных библиотек
Степашин попросил Путина дать поручения по обновлению школьных библиотек - РИА Новости, 05.11.2024
Степашин попросил Путина дать поручения по обновлению школьных библиотек
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину дать поручение министерствам просвещения и культуры,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T18:11
2024-11-05T18:11
россия
сергей степашин
владимир путин
российский книжный союз
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
общество
школы
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину дать поручение министерствам просвещения и культуры, а также книжному союзу по обновлению фонда школьных библиотек. "В связи с этим просьба, Российский книжный союз готов включиться в эту работу и подготовить свои предложения, но хотелось, чтобы вы дали поручение Минпросвещению, Минкульту и Российскому книжному союзу с тем, чтобы мы подготовили специальную программу обновления библиотечного фонда", - сказал Степашин Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России. Он подчеркнул, что тема комплектования школьных библиотек довольно сложная: многие библиотеки не обновлялись "с 1990 года", а тем временем иногда они являются единственной возможностью что-то почитать, потому что в магазинах книги стоят дорого.
https://ria.ru/20241105/putin-1981975175.html
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россия, сергей степашин, владимир путин, российский книжный союз, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество, школы
Россия, Сергей Степашин, Владимир Путин, Российский Книжный Союз, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Общество, Школы
Степашин попросил Путина дать поручения по обновлению школьных библиотек

Степашин попросил Путина дать поручения ведомствам по обновлению фонда библиотек

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину дать поручение министерствам просвещения и культуры, а также книжному союзу по обновлению фонда школьных библиотек.
«
"В связи с этим просьба, Российский книжный союз готов включиться в эту работу и подготовить свои предложения, но хотелось, чтобы вы дали поручение Минпросвещению, Минкульту и Российскому книжному союзу с тем, чтобы мы подготовили специальную программу обновления библиотечного фонда", - сказал Степашин Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России.
Он подчеркнул, что тема комплектования школьных библиотек довольно сложная: многие библиотеки не обновлялись "с 1990 года", а тем временем иногда они являются единственной возможностью что-то почитать, потому что в магазинах книги стоят дорого.
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РоссияСергей СтепашинВладимир ПутинРоссийский Книжный СоюзМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)ОбществоШколы
 
 
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