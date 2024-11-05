https://ria.ru/20241105/stepashin-1982004818.html

Степашин попросил Путина дать поручения по обновлению школьных библиотек

Степашин попросил Путина дать поручения по обновлению школьных библиотек - РИА Новости, 05.11.2024

Степашин попросил Путина дать поручения по обновлению школьных библиотек

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину дать поручение министерствам просвещения и культуры,... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:11

2024-11-05T18:11

2024-11-05T18:11

россия

сергей степашин

владимир путин

российский книжный союз

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

общество

школы

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину дать поручение министерствам просвещения и культуры, а также книжному союзу по обновлению фонда школьных библиотек. "В связи с этим просьба, Российский книжный союз готов включиться в эту работу и подготовить свои предложения, но хотелось, чтобы вы дали поручение Минпросвещению, Минкульту и Российскому книжному союзу с тем, чтобы мы подготовили специальную программу обновления библиотечного фонда", - сказал Степашин Путин в ходе совета по поддержке русского языка и других языков народов России. Он подчеркнул, что тема комплектования школьных библиотек довольно сложная: многие библиотеки не обновлялись "с 1990 года", а тем временем иногда они являются единственной возможностью что-то почитать, потому что в магазинах книги стоят дорого.

https://ria.ru/20241105/putin-1981975175.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сергей степашин, владимир путин, российский книжный союз, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), общество, школы