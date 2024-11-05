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В США рассказали, сколько американцев проголосовали досрочно - РИА Новости, 05.11.2024
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20:53 05.11.2024 (обновлено: 20:54 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/ssha-1982034108.html
В США рассказали, сколько американцев проголосовали досрочно
В США рассказали, сколько американцев проголосовали досрочно - РИА Новости, 05.11.2024
В США рассказали, сколько американцев проголосовали досрочно
Более трети избирателей в США досрочно проголосовали на президентских выборах, более половины от общего числа участников прошлых выборов, сообщает лаборатория... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T20:53
2024-11-05T20:54
в мире
сша
флорида
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Более трети избирателей в США досрочно проголосовали на президентских выборах, более половины от общего числа участников прошлых выборов, сообщает лаборатория электоральных процессов университета Флориды. "Всего проголосовали 84,6 миллиона человек, лично приняли участие в досрочном голосовании 46,3 миллиона, по почте - 38,3 миллиона, запрошено бюллетеней для голосования по почте - 67,4 миллиона", - говорится в сообщении. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Явка на прошлых президентских выборах составила более 158,4 миллиона человек. На нынешних выборах смогут проголосовать около 244 миллионов американцев.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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в мире, сша, флорида, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Флорида, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В США рассказали, сколько американцев проголосовали досрочно

Более трети избирателей в США досрочно проголосовали на президентских выборах

© AP Photo / Steven SenneИзбиратель во время голосования на выборах США
Избиратель во время голосования на выборах США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Steven Senne
Избиратель во время голосования на выборах США
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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Более трети избирателей в США досрочно проголосовали на президентских выборах, более половины от общего числа участников прошлых выборов, сообщает лаборатория электоральных процессов университета Флориды.
"Всего проголосовали 84,6 миллиона человек, лично приняли участие в досрочном голосовании 46,3 миллиона, по почте - 38,3 миллиона, запрошено бюллетеней для голосования по почте - 67,4 миллиона", - говорится в сообщении.
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Явка на прошлых президентских выборах составила более 158,4 миллиона человек. На нынешних выборах смогут проголосовать около 244 миллионов американцев.
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В миреСШАФлоридаКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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