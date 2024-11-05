https://ria.ru/20241105/ssha-1982034108.html

В США рассказали, сколько американцев проголосовали досрочно

В США рассказали, сколько американцев проголосовали досрочно - РИА Новости, 05.11.2024

В США рассказали, сколько американцев проголосовали досрочно

Более трети избирателей в США досрочно проголосовали на президентских выборах, более половины от общего числа участников прошлых выборов, сообщает лаборатория... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T20:53

2024-11-05T20:53

2024-11-05T20:54

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флорида

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 5 ноя - РИА Новости. Более трети избирателей в США досрочно проголосовали на президентских выборах, более половины от общего числа участников прошлых выборов, сообщает лаборатория электоральных процессов университета Флориды. "Всего проголосовали 84,6 миллиона человек, лично приняли участие в досрочном голосовании 46,3 миллиона, по почте - 38,3 миллиона, запрошено бюллетеней для голосования по почте - 67,4 миллиона", - говорится в сообщении. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Явка на прошлых президентских выборах составила более 158,4 миллиона человек. На нынешних выборах смогут проголосовать около 244 миллионов американцев.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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в мире, сша, флорида, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024