https://ria.ru/20241105/ssha-1982010767.html

В США не видят серьезных угроз избирательной инфраструктуре

В США не видят серьезных угроз избирательной инфраструктуре - РИА Новости, 05.11.2024

В США не видят серьезных угроз избирательной инфраструктуре

Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США не видит серьёзных угроз избирательной инфраструктуре в стране с момента начала дня... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:46

2024-11-05T18:46

2024-11-05T18:46

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сша

аризона

висконсин

камала харрис

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США не видит серьёзных угроз избирательной инфраструктуре в стране с момента начала дня выборов президента, заявила старший советник агентства по выборам Кейт Конли. "В настоящее время мы не отслеживаем никаких значимых инцидентов национального уровня, которые могли бы повлиять на безопасность нашей избирательной инфраструктуры", - приводит слова Конли телеканал NBC News. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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аризона

висконсин

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в мире, сша, аризона, висконсин, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024