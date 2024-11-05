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В США не видят серьезных угроз избирательной инфраструктуре - РИА Новости, 05.11.2024
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18:46 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/ssha-1982010767.html
В США не видят серьезных угроз избирательной инфраструктуре
В США не видят серьезных угроз избирательной инфраструктуре - РИА Новости, 05.11.2024
В США не видят серьезных угроз избирательной инфраструктуре
Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США не видит серьёзных угроз избирательной инфраструктуре в стране с момента начала дня... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T18:46
2024-11-05T18:46
в мире
сша
аризона
висконсин
камала харрис
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США не видит серьёзных угроз избирательной инфраструктуре в стране с момента начала дня выборов президента, заявила старший советник агентства по выборам Кейт Конли. "В настоящее время мы не отслеживаем никаких значимых инцидентов национального уровня, которые могли бы повлиять на безопасность нашей избирательной инфраструктуры", - приводит слова Конли телеканал NBC News. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, сша, аризона, висконсин, камала харрис, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Аризона, Висконсин, Камала Харрис, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В США не видят серьезных угроз избирательной инфраструктуре

Агентство по кибербезопасности США не видит угроз избирательной инфраструктуре

© AP Photo / Charlie RiedelЖенщина во время голосования на выборах президента США в штате Канзас
Женщина во время голосования на выборах президента США в штате Канзас - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Женщина во время голосования на выборах президента США в штате Канзас
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) США не видит серьёзных угроз избирательной инфраструктуре в стране с момента начала дня выборов президента, заявила старший советник агентства по выборам Кейт Конли.
"В настоящее время мы не отслеживаем никаких значимых инцидентов национального уровня, которые могли бы повлиять на безопасность нашей избирательной инфраструктуры", - приводит слова Конли телеканал NBC News.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
Вчера, 10:31
 
В миреСШААризонаВисконсинКамала ХаррисДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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