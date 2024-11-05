Эксперты: США после выборов сохранят Венесуэлу как поставщика нефти и газа
Эксперты: США сохранят отношения с нефтегазовым сектором Венесуэлы после выборов
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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КАРАКАС, 5 ноя - РИА Новости. США после выборов сохранят лицензии на операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы вне зависимости от того, кто станет новым президентом страны, полагают эксперты, опрошенные РИА Новости.
"США сталкиваются с проблемой: их собственные производственные мощности начинают снижаться, их запасы бензина сокращаются, а Венесуэла является безопасным и надежным поставщиком. Выданные ими нефтяные лицензии не предназначены именно для того, чтобы помочь народу Венесуэлы, они отвечают стратегическим интересам (США) и потребности в ресурсах", — сказал политолог Вальтер Ортис.
В свою очередь, депутат, член комиссии национальной ассамблеи по внешней политике Хильберто Хименес отметил, что "у США нет друзей, у них есть лишь интересы".
"США переживают упадок с экономической точки зрения, который переворачивает мировую экономику. У США есть потребности, а Венесуэла всегда входила в пятерку крупнейших поставщиков нефти", - отметил он.
США ранее продлили срок действия генеральной лицензии, временно разрешающей операции с нефтегазовым сектором Венесуэлы, до 15 ноября 2024 года. При этом отдельные компании смогут подать заявки для работы в Венесуэле, которые будут рассматриваться в индивидуальном порядке. Например, лицензия на деятельность компании Chevron в Венесуэле действует до марта 2025 года.