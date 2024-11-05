Рейтинг@Mail.ru
В США задержали сотрудника избирательного участка за угрозу взрыва - РИА Новости, 05.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:33 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/ssha-1981879425.html
В США задержали сотрудника избирательного участка за угрозу взрыва
В США задержали сотрудника избирательного участка за угрозу взрыва - РИА Новости, 05.11.2024
В США задержали сотрудника избирательного участка за угрозу взрыва
Сотрудник избирательного участка в США задержан за угрозу взорвать участок для досрочного голосования, сообщает американский минюст. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T09:33
2024-11-05T09:33
в мире
сша
камала харрис
дональд трамп
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755415454_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_e614dbde3ccaebe015e18870d7ad57eb.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудник избирательного участка в США задержан за угрозу взорвать участок для досрочного голосования, сообщает американский минюст. "Сотрудник избирательного участка в штате Джордия был задержан... за отправку письма с угрозами в адрес сотрудников избирательного участка начальнику избирательного участка округа Джонс", - говорится в релизе на сайте ведомства. По данным минюста, 25-летний Николас Уимбиш в середине октября поссорился с избирателем. Вскоре после этого он от лица этого человека направил начальнику избирательного участка письмо, в котором содержались угрозы в адрес Уимбиша и других сотрудников избирательного участка. К письму также прилагалась записка, в которой говорилось о возможном взрыве на участке для досрочного голосования. "Уимбиш обвиняется в отправке угрозы взрыва, передаче ложной информации об угрозе взрыва, отправке письма с угрозами и даче ложных показания ФБР... Ему грозит максимальное наказание в виде 25 лет тюремного заключения", - указано в заявлении. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
https://ria.ru/20241105/ssha-1981488659.html
https://ria.ru/20240813/tramp-1965951537.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755415454_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7137c8d9caa6122ff5f96b4ffaa50ffb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, фбр
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, ФБР
В США задержали сотрудника избирательного участка за угрозу взрыва

В США задержали сотрудника избирательного участка за письмо с угрозой взрыва

© AP Photo / John MinchilloАгент ФБР
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / John Minchillo
Агент ФБР. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудник избирательного участка в США задержан за угрозу взорвать участок для досрочного голосования, сообщает американский минюст.
"Сотрудник избирательного участка в штате Джордия был задержан... за отправку письма с угрозами в адрес сотрудников избирательного участка начальнику избирательного участка округа Джонс", - говорится в релизе на сайте ведомства.
Мужчина наблюдает за ходом подсчета голосов на выборах в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Все решат единицы. Главный сюрприз выборов в США еще впереди
08:00
По данным минюста, 25-летний Николас Уимбиш в середине октября поссорился с избирателем. Вскоре после этого он от лица этого человека направил начальнику избирательного участка письмо, в котором содержались угрозы в адрес Уимбиша и других сотрудников избирательного участка. К письму также прилагалась записка, в которой говорилось о возможном взрыве на участке для досрочного голосования.
"Уимбиш обвиняется в отправке угрозы взрыва, передаче ложной информации об угрозе взрыва, отправке письма с угрозами и даче ложных показания ФБР... Ему грозит максимальное наказание в виде 25 лет тюремного заключения", - указано в заявлении.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
Кандидат в президенты от Республиканской партии бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В предвыборном штабе Трампа произошла кража со взломом
13 августа, 15:24
 
В миреСШАКамала ХаррисДональд ТрампФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала