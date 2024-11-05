https://ria.ru/20241105/ssha-1981879425.html
В США задержали сотрудника избирательного участка за угрозу взрыва
В США задержали сотрудника избирательного участка за угрозу взрыва - РИА Новости, 05.11.2024
В США задержали сотрудника избирательного участка за угрозу взрыва
Сотрудник избирательного участка в США задержан за угрозу взорвать участок для досрочного голосования, сообщает американский минюст. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T09:33
2024-11-05T09:33
2024-11-05T09:33
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудник избирательного участка в США задержан за угрозу взорвать участок для досрочного голосования, сообщает американский минюст. "Сотрудник избирательного участка в штате Джордия был задержан... за отправку письма с угрозами в адрес сотрудников избирательного участка начальнику избирательного участка округа Джонс", - говорится в релизе на сайте ведомства. По данным минюста, 25-летний Николас Уимбиш в середине октября поссорился с избирателем. Вскоре после этого он от лица этого человека направил начальнику избирательного участка письмо, в котором содержались угрозы в адрес Уимбиша и других сотрудников избирательного участка. К письму также прилагалась записка, в которой говорилось о возможном взрыве на участке для досрочного голосования. "Уимбиш обвиняется в отправке угрозы взрыва, передаче ложной информации об угрозе взрыва, отправке письма с угрозами и даче ложных показания ФБР... Ему грозит максимальное наказание в виде 25 лет тюремного заключения", - указано в заявлении. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Досрочное голосование началось во многих штатах.
https://ria.ru/20241105/ssha-1981488659.html
https://ria.ru/20240813/tramp-1965951537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, камала харрис, дональд трамп, фбр
В мире, США, Камала Харрис, Дональд Трамп, ФБР
В США задержали сотрудника избирательного участка за угрозу взрыва
В США задержали сотрудника избирательного участка за письмо с угрозой взрыва
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Сотрудник избирательного участка в США задержан за угрозу взорвать участок для досрочного голосования, сообщает американский минюст.
"Сотрудник избирательного участка в штате Джордия был задержан... за отправку письма с угрозами в адрес сотрудников избирательного участка начальнику избирательного участка округа Джонс", - говорится в релизе на сайте ведомства.
По данным минюста, 25-летний Николас Уимбиш в середине октября поссорился с избирателем. Вскоре после этого он от лица этого человека направил начальнику избирательного участка письмо, в котором содержались угрозы в адрес Уимбиша и других сотрудников избирательного участка. К письму также прилагалась записка, в которой говорилось о возможном взрыве на участке для досрочного голосования.
"Уимбиш обвиняется в отправке угрозы взрыва, передаче ложной информации об угрозе взрыва, отправке письма с угрозами и даче ложных показания ФБР
... Ему грозит максимальное наказание в виде 25 лет тюремного заключения", - указано в заявлении.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис
, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп
. Досрочное голосование началось во многих штатах.