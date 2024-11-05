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Все решат единицы. Главный сюрприз выборов в США еще впереди - РИА Новости, 05.11.2024
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08:00 05.11.2024 (обновлено: 08:06 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/ssha-1981488659.html
Все решат единицы. Главный сюрприз выборов в США еще впереди
Все решат единицы. Главный сюрприз выборов в США еще впереди - РИА Новости, 05.11.2024
Все решат единицы. Главный сюрприз выборов в США еще впереди
Американцы сегодня голосуют. Скоро выяснится, кто возглавит США на ближайшие четыре года. Соперники — вице-президент Камала Харрис и бывший глава государства... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T08:00
2024-11-05T08:06
выборы президента сша — 2024
камала харрис
дональд трамп
северная каролина
джорджия
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американцы сегодня голосуют. Скоро выяснится, кто возглавит США на ближайшие четыре года. Соперники — вице-президент Камала Харрис и бывший глава государства Дональд Трамп — идут ноздря в ноздрю. В Вашингтоне пытались вновь раздуть тему о якобы вмешательстве России в выборы на стороне одного из кандидатов. О том, что на самом деле может повлиять на результаты, — в материале РИА Новости.Что произойдет сегодня?Президента в США выбирают каждые четыре года, всегда — в ноябре. Точнее — на следующий день после первого понедельника в этом месяце. Так записано в конституции.Многие — порядка 70 миллионов человек — уже воспользовались правом на досрочное волеизъявление. Бюллетени, поступившие по почте и с избирательных участков, соберут и подсчитают вместе. Результаты объявят 6 ноября.В каждом штате назовут победителя. И ему достанутся голоса выборщиков.Их число соответствует представительству штата в парламенте (535 человек: 435 конгрессменов и 100 сенаторов). Плюс от округа Колумбия — на данный момент трое. Для того чтобы стать президентом, нужно минимум 270 голосов.Выборщики — это активисты той партии, чей кандидат набрал 50% плюс один голос. Проигравший не получает ничего.Это часто вызывает критику, поскольку президентом можно стать, даже если у конкурента сторонников больше.Так было в 2016-м: Хиллари Клинтон поддержали 65 миллионов американцев, Дональда Трампа — 63, но Овальный кабинет достался именно ему.Дело в том, что он выиграл в так называемых колеблющихся штатах: Флориде, Айове, Огайо и Северной Каролине. И получил 304 выборщика, а Хиллари Клинтон — только 227.Главная ставка — на сомневающихсяКолеблющиеся штаты голосуют то за демократов, то за республиканцев.Это связано прежде всего с мобильностью населения. Люди банально могут переехать и сделать прежде "республиканский" регион более "демократическим". На предпочтения избирателей влияет и политика местных властей.В 2024-м колеблющиеся — это Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина.И именно к ним приковано внимание наблюдателей 5 ноября.Соцопросы предсказывают кандидатам равные результаты. Некоторые приводят цифры: — по 47% или 48% у каждого.Оставшиеся несколько процентов можно разделить на три категории.Первая — за альтернативных кандидатов. Такие всегда есть, но голосование за них — скорее протестное. В этом году у Джилл Стайн от "Зеленых" и Чейза Оливера от Либертарианской партии суммарный рейтинг — порядка трех процентов.Вторая категория — те, кто принципиально не намерен голосовать.Наконец, третья, ключевая группа — это сомневающиеся, жители тех самых колеблющихся штатов.Пока все в рамках погрешностиПоследние месяцы Харрис и Трамп провели в турах как раз по таким регионам. Причем митинги там продолжались до последнего момента. Но и публичная активность кандидатов ясности не добавила.Например, в Джорджии 47% — за Харрис, 48 — за Трампа. В Северной Каролине — ровно наоборот.Такой разрыв даже меньше статистической погрешности.Очень многое зависит от явки. Если в условной Джорджии готовые (как обещали в опросах) голосовать за Трампа просто по каким-то причинам не придут на участки, а сторонники Харрис мобилизуются, то она там выиграет. И получит сразу 16 выборщиков.Есть два потенциальных спорных сценария — оба крайне маловероятные.Если вдруг выборщики распределятся поровну или ни один кандидат не наберет 270, то главу государства определит конгресс (палата представителей). Понадобится две трети голосов.Второй вариант — если выборщики, голосующие в декабре (это законодательная формальность), поддержат не того кандидата, которого предпочел их штат. Такое бывало, но на общий результат не влияло.Уходящий президент продолжает исполнять свои обязанности до инаугурации преемника. Соответствующая церемония в соответствии с конституцией традиционно проходит 20 января.
https://ria.ru/20240304/ssha-1930461585.html
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выборы президента сша — 2024, камала харрис, дональд трамп, северная каролина, джорджия, сша, в мире
Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Дональд Трамп, Северная Каролина, Джорджия, США, В мире
Все решат единицы. Главный сюрприз выборов в США еще впереди

В США готовятся к выборам президента

© AP Photo / Tony GutierrezМужчина наблюдает за ходом подсчета голосов на выборах в США
Мужчина наблюдает за ходом подсчета голосов на выборах в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Tony Gutierrez
Мужчина наблюдает за ходом подсчета голосов на выборах в США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американцы сегодня голосуют. Скоро выяснится, кто возглавит США на ближайшие четыре года. Соперники — вице-президент Камала Харрис и бывший глава государства Дональд Трамп — идут ноздря в ноздрю. В Вашингтоне пытались вновь раздуть тему о якобы вмешательстве России в выборы на стороне одного из кандидатов. О том, что на самом деле может повлиять на результаты, — в материале РИА Новости.

Что произойдет сегодня?

Президента в США выбирают каждые четыре года, всегда — в ноябре. Точнее — на следующий день после первого понедельника в этом месяце. Так записано в конституции.
Инфографика
Многие — порядка 70 миллионов человек — уже воспользовались правом на досрочное волеизъявление. Бюллетени, поступившие по почте и с избирательных участков, соберут и подсчитают вместе. Результаты объявят 6 ноября.
В каждом штате назовут победителя. И ему достанутся голоса выборщиков.
Их число соответствует представительству штата в парламенте (535 человек: 435 конгрессменов и 100 сенаторов). Плюс от округа Колумбия — на данный момент трое. Для того чтобы стать президентом, нужно минимум 270 голосов.
Выборщики — это активисты той партии, чей кандидат набрал 50% плюс один голос. Проигравший не получает ничего.
Дональд Трамп во время предвыборного митинга - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Как прошла предвыборная кампания в США
4 марта, 08:00
Это часто вызывает критику, поскольку президентом можно стать, даже если у конкурента сторонников больше.
Так было в 2016-м: Хиллари Клинтон поддержали 65 миллионов американцев, Дональда Трампа — 63, но Овальный кабинет достался именно ему.
Дело в том, что он выиграл в так называемых колеблющихся штатах: Флориде, Айове, Огайо и Северной Каролине. И получил 304 выборщика, а Хиллари Клинтон — только 227.

Главная ставка — на сомневающихся

Колеблющиеся штаты голосуют то за демократов, то за республиканцев.
© AP Photo / Nam Y. HuhСторонники Демократической партии в Чикаго
Сторонники Демократической партии в Чикаго - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Nam Y. Huh
Сторонники Демократической партии в Чикаго
Это связано прежде всего с мобильностью населения. Люди банально могут переехать и сделать прежде "республиканский" регион более "демократическим". На предпочтения избирателей влияет и политика местных властей.
В 2024-м колеблющиеся — это Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина.
И именно к ним приковано внимание наблюдателей 5 ноября.
Соцопросы предсказывают кандидатам равные результаты. Некоторые приводят цифры: — по 47% или 48% у каждого.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
Вчера, 16:57
Оставшиеся несколько процентов можно разделить на три категории.
Первая — за альтернативных кандидатов. Такие всегда есть, но голосование за них — скорее протестное. В этом году у Джилл Стайн от "Зеленых" и Чейза Оливера от Либертарианской партии суммарный рейтинг — порядка трех процентов.
Вторая категория — те, кто принципиально не намерен голосовать.
Наконец, третья, ключевая группа — это сомневающиеся, жители тех самых колеблющихся штатов.

Пока все в рамках погрешности

Последние месяцы Харрис и Трамп провели в турах как раз по таким регионам. Причем митинги там продолжались до последнего момента. Но и публичная активность кандидатов ясности не добавила.
© AP Photo / Matt YorkВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Matt York
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне
Например, в Джорджии 47% — за Харрис, 48 — за Трампа. В Северной Каролине — ровно наоборот.
Такой разрыв даже меньше статистической погрешности.
Очень многое зависит от явки. Если в условной Джорджии готовые (как обещали в опросах) голосовать за Трампа просто по каким-то причинам не придут на участки, а сторонники Харрис мобилизуются, то она там выиграет. И получит сразу 16 выборщиков.
Есть два потенциальных спорных сценария — оба крайне маловероятные.
Если вдруг выборщики распределятся поровну или ни один кандидат не наберет 270, то главу государства определит конгресс (палата представителей). Понадобится две трети голосов.
Второй вариант — если выборщики, голосующие в декабре (это законодательная формальность), поддержат не того кандидата, которого предпочел их штат. Такое бывало, но на общий результат не влияло.
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Уходящий президент продолжает исполнять свои обязанности до инаугурации преемника. Соответствующая церемония в соответствии с конституцией традиционно проходит 20 января.
 
Выборы президента США — 2024Камала ХаррисДональд ТрампСеверная КаролинаДжорджияСШАВ мире
 
 
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