https://ria.ru/20241105/ssha-1981488659.html
Все решат единицы. Главный сюрприз выборов в США еще впереди
Все решат единицы. Главный сюрприз выборов в США еще впереди - РИА Новости, 05.11.2024
Все решат единицы. Главный сюрприз выборов в США еще впереди
Американцы сегодня голосуют. Скоро выяснится, кто возглавит США на ближайшие четыре года. Соперники — вице-президент Камала Харрис и бывший глава государства... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T08:00
2024-11-05T08:00
2024-11-05T08:06
выборы президента сша — 2024
камала харрис
дональд трамп
северная каролина
джорджия
сша
в мире
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американцы сегодня голосуют. Скоро выяснится, кто возглавит США на ближайшие четыре года. Соперники — вице-президент Камала Харрис и бывший глава государства Дональд Трамп — идут ноздря в ноздрю. В Вашингтоне пытались вновь раздуть тему о якобы вмешательстве России в выборы на стороне одного из кандидатов. О том, что на самом деле может повлиять на результаты, — в материале РИА Новости.Что произойдет сегодня?Президента в США выбирают каждые четыре года, всегда — в ноябре. Точнее — на следующий день после первого понедельника в этом месяце. Так записано в конституции.Многие — порядка 70 миллионов человек — уже воспользовались правом на досрочное волеизъявление. Бюллетени, поступившие по почте и с избирательных участков, соберут и подсчитают вместе. Результаты объявят 6 ноября.В каждом штате назовут победителя. И ему достанутся голоса выборщиков.Их число соответствует представительству штата в парламенте (535 человек: 435 конгрессменов и 100 сенаторов). Плюс от округа Колумбия — на данный момент трое. Для того чтобы стать президентом, нужно минимум 270 голосов.Выборщики — это активисты той партии, чей кандидат набрал 50% плюс один голос. Проигравший не получает ничего.Это часто вызывает критику, поскольку президентом можно стать, даже если у конкурента сторонников больше.Так было в 2016-м: Хиллари Клинтон поддержали 65 миллионов американцев, Дональда Трампа — 63, но Овальный кабинет достался именно ему.Дело в том, что он выиграл в так называемых колеблющихся штатах: Флориде, Айове, Огайо и Северной Каролине. И получил 304 выборщика, а Хиллари Клинтон — только 227.Главная ставка — на сомневающихсяКолеблющиеся штаты голосуют то за демократов, то за республиканцев.Это связано прежде всего с мобильностью населения. Люди банально могут переехать и сделать прежде "республиканский" регион более "демократическим". На предпочтения избирателей влияет и политика местных властей.В 2024-м колеблющиеся — это Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина.И именно к ним приковано внимание наблюдателей 5 ноября.Соцопросы предсказывают кандидатам равные результаты. Некоторые приводят цифры: — по 47% или 48% у каждого.Оставшиеся несколько процентов можно разделить на три категории.Первая — за альтернативных кандидатов. Такие всегда есть, но голосование за них — скорее протестное. В этом году у Джилл Стайн от "Зеленых" и Чейза Оливера от Либертарианской партии суммарный рейтинг — порядка трех процентов.Вторая категория — те, кто принципиально не намерен голосовать.Наконец, третья, ключевая группа — это сомневающиеся, жители тех самых колеблющихся штатов.Пока все в рамках погрешностиПоследние месяцы Харрис и Трамп провели в турах как раз по таким регионам. Причем митинги там продолжались до последнего момента. Но и публичная активность кандидатов ясности не добавила.Например, в Джорджии 47% — за Харрис, 48 — за Трампа. В Северной Каролине — ровно наоборот.Такой разрыв даже меньше статистической погрешности.Очень многое зависит от явки. Если в условной Джорджии готовые (как обещали в опросах) голосовать за Трампа просто по каким-то причинам не придут на участки, а сторонники Харрис мобилизуются, то она там выиграет. И получит сразу 16 выборщиков.Есть два потенциальных спорных сценария — оба крайне маловероятные.Если вдруг выборщики распределятся поровну или ни один кандидат не наберет 270, то главу государства определит конгресс (палата представителей). Понадобится две трети голосов.Второй вариант — если выборщики, голосующие в декабре (это законодательная формальность), поддержат не того кандидата, которого предпочел их штат. Такое бывало, но на общий результат не влияло.Уходящий президент продолжает исполнять свои обязанности до инаугурации преемника. Соответствующая церемония в соответствии с конституцией традиционно проходит 20 января.
https://ria.ru/20240304/ssha-1930461585.html
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выборы президента сша — 2024, камала харрис, дональд трамп, северная каролина, джорджия, сша, в мире
Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Дональд Трамп, Северная Каролина, Джорджия, США, В мире
Все решат единицы. Главный сюрприз выборов в США еще впереди
В США готовятся к выборам президента
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американцы сегодня голосуют. Скоро выяснится, кто возглавит США на ближайшие четыре года. Соперники — вице-президент Камала Харрис и бывший глава государства Дональд Трамп — идут ноздря в ноздрю. В Вашингтоне пытались вновь раздуть тему о якобы вмешательстве России в выборы на стороне одного из кандидатов. О том, что на самом деле может повлиять на результаты, — в материале РИА Новости.
Президента в США выбирают каждые четыре года, всегда — в ноябре. Точнее — на следующий день после первого понедельника в этом месяце. Так записано в конституции.
Многие — порядка 70 миллионов человек — уже воспользовались правом на досрочное волеизъявление. Бюллетени, поступившие по почте и с избирательных участков, соберут и подсчитают вместе. Результаты объявят 6 ноября.
В каждом штате назовут победителя. И ему достанутся голоса выборщиков.
Их число соответствует представительству штата в парламенте (535 человек: 435 конгрессменов и 100 сенаторов). Плюс от округа Колумбия — на данный момент трое. Для того чтобы стать президентом, нужно минимум 270 голосов.
Выборщики — это активисты той партии, чей кандидат набрал 50% плюс один голос. Проигравший не получает ничего.
Это часто вызывает критику, поскольку президентом можно стать, даже если у конкурента сторонников больше.
Так было в 2016-м: Хиллари Клинтон поддержали 65 миллионов американцев, Дональда Трампа — 63, но Овальный кабинет достался именно ему.
Дело в том, что он выиграл в так называемых колеблющихся штатах: Флориде, Айове, Огайо и Северной Каролине. И получил 304 выборщика, а Хиллари Клинтон — только 227.
Главная ставка — на сомневающихся
Колеблющиеся штаты голосуют то за демократов, то за республиканцев.
Это связано прежде всего с мобильностью населения. Люди банально могут переехать и сделать прежде "республиканский" регион более "демократическим". На предпочтения избирателей влияет и политика местных властей.
В 2024-м колеблющиеся — это Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания, Северная Каролина.
И именно к ним приковано внимание наблюдателей 5 ноября.
Соцопросы предсказывают кандидатам равные результаты. Некоторые приводят
цифры: — по 47% или 48% у каждого.
Оставшиеся несколько процентов можно разделить на три категории.
Первая — за альтернативных кандидатов. Такие всегда есть, но голосование за них — скорее протестное. В этом году у Джилл Стайн от "Зеленых" и Чейза Оливера от Либертарианской партии суммарный рейтинг — порядка трех процентов.
Вторая категория — те, кто принципиально не намерен голосовать.
Наконец, третья, ключевая группа — это сомневающиеся, жители тех самых колеблющихся штатов.
Пока все в рамках погрешности
Последние месяцы Харрис и Трамп провели в турах как раз по таким регионам. Причем митинги там продолжались до последнего момента. Но и публичная активность кандидатов ясности не добавила.
Например, в Джорджии 47% — за Харрис
, 48 — за Трампа. В Северной Каролине — ровно наоборот.
Такой разрыв даже меньше статистической погрешности.
Очень многое зависит от явки. Если в условной Джорджии готовые (как обещали в опросах) голосовать за Трампа просто по каким-то причинам не придут на участки, а сторонники Харрис мобилизуются, то она там выиграет. И получит сразу 16 выборщиков.
Есть два потенциальных спорных сценария — оба крайне маловероятные.
Если вдруг выборщики распределятся поровну или ни один кандидат не наберет 270, то главу государства определит конгресс (палата представителей). Понадобится две трети голосов.
Второй вариант — если выборщики, голосующие в декабре (это законодательная формальность), поддержат не того кандидата, которого предпочел их штат. Такое бывало, но на общий результат не влияло.
Уходящий президент продолжает исполнять свои обязанности до инаугурации преемника. Соответствующая церемония в соответствии с конституцией традиционно проходит 20 января.