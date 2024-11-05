https://ria.ru/20241105/spetsoperatsiya-1981934355.html

Минобороны оценило потери ВСУ при неудавшихся атаках в Курской области

Минобороны оценило потери ВСУ при неудавшихся атаках в Курской области - РИА Новости, 05.11.2024

Минобороны оценило потери ВСУ при неудавшихся атаках в Курской области

Российская группировка "Север" отразила шесть контратак и сорвала попытки атак ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 40 человек, двое сдались в плен,... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:16

2024-11-05T14:16

2024-11-05T14:20

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Север" отразила шесть контратак и сорвала попытки атак ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 40 человек, двое сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин и Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Леонидово и Плёхово. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина