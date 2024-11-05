https://ria.ru/20241105/spetsoperatsiya-1981934355.html
Минобороны оценило потери ВСУ при неудавшихся атаках в Курской области
Минобороны оценило потери ВСУ при неудавшихся атаках в Курской области - РИА Новости, 05.11.2024
Минобороны оценило потери ВСУ при неудавшихся атаках в Курской области
Российская группировка "Север" отразила шесть контратак и сорвала попытки атак ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 40 человек, двое сдались в плен,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:16
2024-11-05T14:16
2024-11-05T14:20
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Север" отразила шесть контратак и сорвала попытки атак ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 40 человек, двое сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин и Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Леонидово и Плёхово. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Минобороны оценило потери ВСУ при неудавшихся атаках в Курской области
Минобороны: ВСУ при неудавшихся атаках в Курской области потеряли до 40 человек