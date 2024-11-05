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Минобороны оценило потери ВСУ при неудавшихся атаках в Курской области - РИА Новости, 05.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:16 05.11.2024 (обновлено: 14:20 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/spetsoperatsiya-1981934355.html
Минобороны оценило потери ВСУ при неудавшихся атаках в Курской области
Минобороны оценило потери ВСУ при неудавшихся атаках в Курской области - РИА Новости, 05.11.2024
Минобороны оценило потери ВСУ при неудавшихся атаках в Курской области
Российская группировка "Север" отразила шесть контратак и сорвала попытки атак ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 40 человек, двое сдались в плен,... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:16
2024-11-05T14:20
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Север" отразила шесть контратак и сорвала попытки атак ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 40 человек, двое сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин и Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Леонидово и Плёхово. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Минобороны оценило потери ВСУ при неудавшихся атаках в Курской области

Минобороны: ВСУ при неудавшихся атаках в Курской области потеряли до 40 человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета орудия Д-20
Боевая работа расчета орудия Д-20 - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа расчета орудия Д-20 . Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российская группировка "Север" отразила шесть контратак и сорвала попытки атак ВСУ в курском приграничье, противник потерял до 40 человек, двое сдались в плен, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделениями группировки отражены шесть контратак противника в направлении населенных пунктов Дарьино, Нижний Клин и Новоивановка, а также сорваны атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Леонидово и Плёхово. ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая машина пехоты и две боевые бронированные машины. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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