https://ria.ru/20241105/spetsoperatsiya-1981863118.html

В украинском городе Канев прогремели взрывы, сообщили СМИ

В украинском городе Канев прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 05.11.2024

В украинском городе Канев прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в городе Канев Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T05:16

2024-11-05T05:16

2024-11-05T05:16

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черкасская область

дмитрий песков

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харьков

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Канев Черкасской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН. "Канев (Черкасская область) - взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале ТСН. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, в районе Полтавы, в городе Черкассы, а также в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Киевской, Черкасской, Полтавской и Сумской областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241105/ukraina-1981860946.html

https://ria.ru/20241103/sumy-1981695755.html

черкасская область

россия

харьков

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черкасская область, дмитрий песков, россия, вооруженные силы украины, харьков, в мире