https://ria.ru/20241105/soyuz-21b-1981858547.html
"Союз-2.1б" вывел на орбиту разгонный блок с 55 спутниками
"Союз-2.1б" вывел на орбиту разгонный блок с 55 спутниками - РИА Новости, 05.11.2024
"Союз-2.1б" вывел на орбиту разгонный блок с 55 спутниками
Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с двумя гелиофизическими спутниками "Ионосфера-М" и 53 малыми аппаратами, передает корреспондент РИА РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T02:32
2024-11-05T02:32
2024-11-05T08:31
наука
земля
"спутникс"
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 5 ноя – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с двумя гелиофизическими спутниками "Ионосфера-М" и 53 малыми аппаратами, передает корреспондент РИА Новости. Ракета стартовала в 2.18 мск. Через минуту после отделения от ее третьей ступени "Фрегат" включит свой маршевый двигатель и начнет доставку аппаратов на рабочие орбиты. Ожидается, что два спутника "Ионосфера-М" будут выведены на расчетную орбиту через 56 минут 15 секунд после старта, а уже после - малые аппараты. Спутник "Ионосфера-М" весит 430 килограммов. Высота его рабочей орбиты – 820 километров. Аппараты будут наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли, изменениями ее структуры, возмущениями электромагнитных полей, составом земной атмосферы и распределением озона в ее верхних слоях, а также контролировать радиационную обстановку. Позднее группировку пополнят еще двумя такими спутниками и одним "Зондом-М". В числе 53 малых аппаратов 28 спутников SITRO-AIS системы автоматической идентификации судов компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group), а также 16 студенческих спутников научно-образовательного проекта Space-π и первый российско-китайский студенческий спутник "Дружба АТУРК", а также аппараты Kowsar и Hodhod частной иранской компании Space Omid.
https://ria.ru/20241104/sputnik-1981826524.html
https://ria.ru/20241104/raketa-1981768031.html
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Старт ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный
Ракета "Союз-2.1б" с двумя гелиофизическими спутниками "Ионосфера-М" и 53 малыми аппаратами стартовала с космодрома Восточный, передает корреспондент РИА Новости. Через 9 минут 24 секунды она должна вывести разгонный блок "Фрегат" со спутниками на околоземную орбиту. Еще через минуту "Фрегат" включит маршевый двигатель и начнет развозить аппараты по орбитам.
2024-11-05T02:32
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земля, "спутникс"
"Союз-2.1б" вывел на орбиту разгонный блок с 55 спутниками
Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с 55 спутниками
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 5 ноя – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с двумя гелиофизическими спутниками "Ионосфера-М" и 53 малыми аппаратами, передает корреспондент РИА Новости.
Ракета стартовала в 2.18 мск. Через минуту после отделения от ее третьей ступени "Фрегат" включит свой маршевый двигатель и начнет доставку аппаратов на рабочие орбиты.
Ожидается, что два спутника "Ионосфера-М" будут выведены на расчетную орбиту через 56 минут 15 секунд после старта, а уже после - малые аппараты.
Спутник "Ионосфера-М" весит 430 килограммов. Высота его рабочей орбиты – 820 километров. Аппараты будут наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли, изменениями ее структуры, возмущениями электромагнитных полей, составом земной атмосферы и распределением озона в ее верхних слоях, а также контролировать радиационную обстановку.
Позднее группировку пополнят еще двумя такими спутниками и одним "Зондом-М".
В числе 53 малых аппаратов 28 спутников SITRO-AIS системы автоматической идентификации судов компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group), а также 16 студенческих спутников научно-образовательного проекта Space-π и первый российско-китайский студенческий спутник "Дружба АТУРК", а также аппараты Kowsar и Hodhod частной иранской компании Space Omid.