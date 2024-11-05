https://ria.ru/20241105/soyuz-21b-1981858547.html

"Союз-2.1б" вывел на орбиту разгонный блок с 55 спутниками

"Союз-2.1б" вывел на орбиту разгонный блок с 55 спутниками - РИА Новости, 05.11.2024

"Союз-2.1б" вывел на орбиту разгонный блок с 55 спутниками

Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с двумя гелиофизическими спутниками "Ионосфера-М" и 53 малыми аппаратами, передает корреспондент РИА РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T02:32

2024-11-05T02:32

2024-11-05T08:31

наука

земля

"спутникс"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981870335_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1578a14d9836be6e66483b2ac74962be.jpg

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 5 ноя – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с двумя гелиофизическими спутниками "Ионосфера-М" и 53 малыми аппаратами, передает корреспондент РИА Новости. Ракета стартовала в 2.18 мск. Через минуту после отделения от ее третьей ступени "Фрегат" включит свой маршевый двигатель и начнет доставку аппаратов на рабочие орбиты. Ожидается, что два спутника "Ионосфера-М" будут выведены на расчетную орбиту через 56 минут 15 секунд после старта, а уже после - малые аппараты. Спутник "Ионосфера-М" весит 430 килограммов. Высота его рабочей орбиты – 820 километров. Аппараты будут наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли, изменениями ее структуры, возмущениями электромагнитных полей, составом земной атмосферы и распределением озона в ее верхних слоях, а также контролировать радиационную обстановку. Позднее группировку пополнят еще двумя такими спутниками и одним "Зондом-М". В числе 53 малых аппаратов 28 спутников SITRO-AIS системы автоматической идентификации судов компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group), а также 16 студенческих спутников научно-образовательного проекта Space-π и первый российско-китайский студенческий спутник "Дружба АТУРК", а также аппараты Kowsar и Hodhod частной иранской компании Space Omid.

https://ria.ru/20241104/sputnik-1981826524.html

https://ria.ru/20241104/raketa-1981768031.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Старт ракеты "Союз-2.1б" с космодрома Восточный Ракета "Союз-2.1б" с двумя гелиофизическими спутниками "Ионосфера-М" и 53 малыми аппаратами стартовала с космодрома Восточный, передает корреспондент РИА Новости. Через 9 минут 24 секунды она должна вывести разгонный блок "Фрегат" со спутниками на околоземную орбиту. Еще через минуту "Фрегат" включит маршевый двигатель и начнет развозить аппараты по орбитам. 2024-11-05T02:32 true PT0M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

земля, "спутникс"