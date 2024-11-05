https://ria.ru/20241105/soyuz-21b-1981858229.html

С Восточного стартовал "Союз" с двумя гелиофизическими спутниками

С Восточного стартовал "Союз" с двумя гелиофизическими спутниками - РИА Новости, 05.11.2024

С Восточного стартовал "Союз" с двумя гелиофизическими спутниками

Ракета "Союз-2.1б" с двумя гелиофизическими спутниками "Ионосфера-М" и 53 малыми аппаратами стартовала с космодрома Восточный, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T02:22

2024-11-05T02:22

2024-11-05T02:44

наука

"спутникс"

земля

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 5 ноя – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" с двумя гелиофизическими спутниками "Ионосфера-М" и 53 малыми аппаратами стартовала с космодрома Восточный, передает корреспондент РИА Новости.Через 9 минут 24 секунды после старта она вывела разгонный блок "Фрегат" со спутниками на околоземную орбиту. Еще через минуту "Фрегат" включит свой маршевый двигатель и начнет развозить аппараты по орбитам.Ожидается, что два спутника "Ионосфера-М" будут выведены на расчетную орбиту через 56 минут 15 секунд после старта, а уже после — малые аппараты.Спутник "Ионосфера-М" весит 430 килограммов. Высота его рабочей орбиты – 820 километров. Аппараты будут наблюдать за физическими явлениями в ионосфере Земли, изменениями ее структуры, возмущениями электромагнитных полей, составом земной атмосферы и распределением озона в ее верхних слоях, а также контролировать радиационную обстановку. Позднее группировку пополнят еще двумя такими спутниками и одним "Зондом-М".В числе 53 малых аппаратов 28 спутников SITRO-AIS системы автоматической идентификации судов компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group), а также 16 студенческих спутников научно-образовательного проекта Space-π и первый российско-китайский студенческий спутник "Дружба АТУРК", а также спутники Kowsar и Hodhod частной иранской компании Space Omid.

https://ria.ru/20241104/sputnik-1981826524.html

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"спутникс", земля