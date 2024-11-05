https://ria.ru/20241105/smartfon-1982038968.html

Генштаб ВСУ предупредил о возможных сбоях в работе смартфонов

Генштаб ВСУ предупредил о возможных сбоях в работе смартфонов - РИА Новости, 05.11.2024

Генштаб ВСУ предупредил о возможных сбоях в работе смартфонов

Генштаб ВСУ предупредил пользователей смартфонов на Украине о возможных сбоях времени и геолокации из-за применения систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T21:48

2024-11-05T21:48

2024-11-05T21:48

в мире

украина

киевская область

гомель

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Генштаб ВСУ предупредил пользователей смартфонов на Украине о возможных сбоях времени и геолокации из-за применения систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), "В ходе проведения мероприятий по отражению воздушных атак... используются средства радиоэлектронной борьбы... Побочным эффектом этого воздействия является и нарушение в системе точного времени, используемое мобильными телефонами в режиме автоматического уточнения времени", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В генштабе добавили, что при объявлении воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться. Украинское издание "Страна.ua" 29 октября сообщало, что многие жители северных районов Киевской области жаловались на изменение геолокации в смартфонах, несколько украинских сел в телефонах "переселились" в Гомель и Мозырь. Кроме того в некоторых смартфонах время автоматически перевелось на час вперед.

https://ria.ru/20241105/google-1981998796.html

украина

киевская область

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в мире, украина, киевская область, гомель, вооруженные силы украины