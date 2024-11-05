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Генштаб ВСУ предупредил о возможных сбоях в работе смартфонов
Генштаб ВСУ предупредил о возможных сбоях в работе смартфонов - РИА Новости, 05.11.2024
Генштаб ВСУ предупредил о возможных сбоях в работе смартфонов
Генштаб ВСУ предупредил пользователей смартфонов на Украине о возможных сбоях времени и геолокации из-за применения систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T21:48
2024-11-05T21:48
2024-11-05T21:48
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киевская область
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Генштаб ВСУ предупредил пользователей смартфонов на Украине о возможных сбоях времени и геолокации из-за применения систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), "В ходе проведения мероприятий по отражению воздушных атак... используются средства радиоэлектронной борьбы... Побочным эффектом этого воздействия является и нарушение в системе точного времени, используемое мобильными телефонами в режиме автоматического уточнения времени", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. В генштабе добавили, что при объявлении воздушных тревог точность работы систем спутниковой навигации может нарушаться. Украинское издание "Страна.ua" 29 октября сообщало, что многие жители северных районов Киевской области жаловались на изменение геолокации в смартфонах, несколько украинских сел в телефонах "переселились" в Гомель и Мозырь. Кроме того в некоторых смартфонах время автоматически перевелось на час вперед.
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в мире, украина, киевская область, гомель, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киевская область, Гомель, Вооруженные силы Украины
Генштаб ВСУ предупредил о возможных сбоях в работе смартфонов
Генштаб ВСУ предупредил о возможных сбоях времени и геолокации в смартфонах