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Слуцкий рассказал о позиции России после итогов выборов в США
Слуцкий рассказал о позиции России после итогов выборов в США - РИА Новости, 05.11.2024
Слуцкий рассказал о позиции России после итогов выборов в США
В независимости от того, кто станет президентом США, РФ будет продолжать отстаивать свои национальные интересы и справедливый многополярный миропорядок, считает РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:55
2024-11-05T14:55
2024-11-05T15:14
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В независимости от того, кто станет президентом США, РФ будет продолжать отстаивать свои национальные интересы и справедливый многополярный миропорядок, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "За исход американских выборов пусть волнуются игроки на тотализаторе. Россия идет своим суверенным путем развития. И кто бы ни стал новым президентом США, мы будем продолжать отстаивать свои национальные интересы и справедливый многополярный миропорядок", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что для этого у РФ есть все силы и возможности. "Глобальное большинство - сегодня с нашей страной на правильной стороне истории", - добавил парламентарий. Выборы президента США проходят 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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сша, россия, леонид слуцкий (политик), камала харрис, дональд трамп, госдума рф, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Камала Харрис, Дональд Трамп, Госдума РФ, Выборы президента США — 2024, В мире
Слуцкий рассказал о позиции России после итогов выборов в США
Слуцкий: Россия будет отстаивать свои интересы при любом президенте США