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Слуцкий рассказал о позиции России после итогов выборов в США - РИА Новости, 05.11.2024
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14:55 05.11.2024 (обновлено: 15:14 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/slutskiy-1981948612.html
Слуцкий рассказал о позиции России после итогов выборов в США
Слуцкий рассказал о позиции России после итогов выборов в США - РИА Новости, 05.11.2024
Слуцкий рассказал о позиции России после итогов выборов в США
В независимости от того, кто станет президентом США, РФ будет продолжать отстаивать свои национальные интересы и справедливый многополярный миропорядок, считает РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T14:55
2024-11-05T15:14
сша
россия
леонид слуцкий (политик)
камала харрис
дональд трамп
госдума рф
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В независимости от того, кто станет президентом США, РФ будет продолжать отстаивать свои национальные интересы и справедливый многополярный миропорядок, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "За исход американских выборов пусть волнуются игроки на тотализаторе. Россия идет своим суверенным путем развития. И кто бы ни стал новым президентом США, мы будем продолжать отстаивать свои национальные интересы и справедливый многополярный миропорядок", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что для этого у РФ есть все силы и возможности. "Глобальное большинство - сегодня с нашей страной на правильной стороне истории", - добавил парламентарий. Выборы президента США проходят 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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сша, россия, леонид слуцкий (политик), камала харрис, дональд трамп, госдума рф, выборы президента сша — 2024, в мире
США, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Камала Харрис, Дональд Трамп, Госдума РФ, Выборы президента США — 2024, В мире
Слуцкий рассказал о позиции России после итогов выборов в США

Слуцкий: Россия будет отстаивать свои интересы при любом президенте США

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В независимости от того, кто станет президентом США, РФ будет продолжать отстаивать свои национальные интересы и справедливый многополярный миропорядок, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
"За исход американских выборов пусть волнуются игроки на тотализаторе. Россия идет своим суверенным путем развития. И кто бы ни стал новым президентом США, мы будем продолжать отстаивать свои национальные интересы и справедливый многополярный миропорядок", - написал он в своем Telegram-канале.
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Депутат отметил, что для этого у РФ есть все силы и возможности.
"Глобальное большинство - сегодня с нашей страной на правильной стороне истории", - добавил парламентарий.
Выборы президента США проходят 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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СШАРоссияЛеонид Слуцкий (политик)Камала ХаррисДональд ТрампГосдума РФВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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