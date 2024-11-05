https://ria.ru/20241105/slutskiy-1981948612.html

Слуцкий рассказал о позиции России после итогов выборов в США

Слуцкий рассказал о позиции России после итогов выборов в США - РИА Новости, 05.11.2024

Слуцкий рассказал о позиции России после итогов выборов в США

В независимости от того, кто станет президентом США, РФ будет продолжать отстаивать свои национальные интересы и справедливый многополярный миропорядок, считает РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T14:55

2024-11-05T14:55

2024-11-05T15:14

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В независимости от того, кто станет президентом США, РФ будет продолжать отстаивать свои национальные интересы и справедливый многополярный миропорядок, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. "За исход американских выборов пусть волнуются игроки на тотализаторе. Россия идет своим суверенным путем развития. И кто бы ни стал новым президентом США, мы будем продолжать отстаивать свои национальные интересы и справедливый многополярный миропорядок", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что для этого у РФ есть все силы и возможности. "Глобальное большинство - сегодня с нашей страной на правильной стороне истории", - добавил парламентарий. Выборы президента США проходят 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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сша, россия, леонид слуцкий (политик), камала харрис, дональд трамп, госдума рф, выборы президента сша — 2024, в мире