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СК назвал причину пожара на даче погибшего тульского экс-замгубернатора - РИА Новости, 05.11.2024
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12:49 05.11.2024 (обновлено: 12:57 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/sk-1981911624.html
СК назвал причину пожара на даче погибшего тульского экс-замгубернатора
СК назвал причину пожара на даче погибшего тульского экс-замгубернатора - РИА Новости, 05.11.2024
СК назвал причину пожара на даче погибшего тульского экс-замгубернатора
Пожар на даче у погибшего экс-замгубернатора Тульской области Станислава Шеденкова в Подмосковье начался из-за непотушенного камина, возбуждено дело о... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:49
2024-11-05T12:57
происшествия
московская область (подмосковье)
тульская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пожар на даче у погибшего экс-замгубернатора Тульской области Станислава Шеденкова в Подмосковье начался из-за непотушенного камина, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по области."По предварительным данным, ночью 3 ноября 2024 года мужчина, находясь в частном домовладении, расположенном в СНТ "Лесные Поляны-2", зажег камин и отправился спать. В этот момент произошло возгорание. После ликвидации пожара сотрудники экстренных служб обнаружили его тело", - сказали в ведомстве.В СК добавили, что по факту гибели на пожаре 73-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)."Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинская и пожарно-техническая", - заключили в ведомстве.
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происшествия, московская область (подмосковье), тульская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Тульская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал причину пожара на даче погибшего тульского экс-замгубернатора

СК: пожар на даче погибшего экс-замгубернатора Шеденкова произошел из-за камина

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пожар на даче у погибшего экс-замгубернатора Тульской области Станислава Шеденкова в Подмосковье начался из-за непотушенного камина, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по области.
«
"По предварительным данным, ночью 3 ноября 2024 года мужчина, находясь в частном домовладении, расположенном в СНТ "Лесные Поляны-2", зажег камин и отправился спать. В этот момент произошло возгорание. После ликвидации пожара сотрудники экстренных служб обнаружили его тело", - сказали в ведомстве.
В СК добавили, что по факту гибели на пожаре 73-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).
"Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинская и пожарно-техническая", - заключили в ведомстве.
Место пожара в частном доме в селе Александровка Ростовской области. 3 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В Ростовской области при пожаре погибли мужчина и два ребенка
3 ноября, 11:19
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Тульская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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