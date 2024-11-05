https://ria.ru/20241105/sk-1981911624.html

СК назвал причину пожара на даче погибшего тульского экс-замгубернатора

СК назвал причину пожара на даче погибшего тульского экс-замгубернатора - РИА Новости, 05.11.2024

СК назвал причину пожара на даче погибшего тульского экс-замгубернатора

Пожар на даче у погибшего экс-замгубернатора Тульской области Станислава Шеденкова в Подмосковье начался из-за непотушенного камина, возбуждено дело о... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T12:49

2024-11-05T12:49

2024-11-05T12:57

происшествия

московская область (подмосковье)

тульская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пожар на даче у погибшего экс-замгубернатора Тульской области Станислава Шеденкова в Подмосковье начался из-за непотушенного камина, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по области."По предварительным данным, ночью 3 ноября 2024 года мужчина, находясь в частном домовладении, расположенном в СНТ "Лесные Поляны-2", зажег камин и отправился спать. В этот момент произошло возгорание. После ликвидации пожара сотрудники экстренных служб обнаружили его тело", - сказали в ведомстве.В СК добавили, что по факту гибели на пожаре 73-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)."Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинская и пожарно-техническая", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20241103/pozhar-1981669343.html

московская область (подмосковье)

тульская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), тульская область, следственный комитет россии (ск рф)