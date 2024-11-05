https://ria.ru/20241105/sk-1981911624.html
СК назвал причину пожара на даче погибшего тульского экс-замгубернатора
СК назвал причину пожара на даче погибшего тульского экс-замгубернатора - РИА Новости, 05.11.2024
СК назвал причину пожара на даче погибшего тульского экс-замгубернатора
Пожар на даче у погибшего экс-замгубернатора Тульской области Станислава Шеденкова в Подмосковье начался из-за непотушенного камина, возбуждено дело о... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T12:49
2024-11-05T12:49
2024-11-05T12:57
происшествия
московская область (подмосковье)
тульская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пожар на даче у погибшего экс-замгубернатора Тульской области Станислава Шеденкова в Подмосковье начался из-за непотушенного камина, возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили РИА Новости в ГСУ СК по области."По предварительным данным, ночью 3 ноября 2024 года мужчина, находясь в частном домовладении, расположенном в СНТ "Лесные Поляны-2", зажег камин и отправился спать. В этот момент произошло возгорание. После ликвидации пожара сотрудники экстренных служб обнаружили его тело", - сказали в ведомстве.В СК добавили, что по факту гибели на пожаре 73-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности)."Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе медицинская и пожарно-техническая", - заключили в ведомстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), тульская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Тульская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК назвал причину пожара на даче погибшего тульского экс-замгубернатора
СК: пожар на даче погибшего экс-замгубернатора Шеденкова произошел из-за камина