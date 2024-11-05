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Глава МИД Польши выступил с обвинением в адрес Украины - РИА Новости, 05.11.2024
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00:34 05.11.2024 (обновлено: 00:56 05.11.2024)
https://ria.ru/20241105/sikorskiy-1981853924.html
Глава МИД Польши выступил с обвинением в адрес Украины
Глава МИД Польши выступил с обвинением в адрес Украины - РИА Новости, 05.11.2024
Глава МИД Польши выступил с обвинением в адрес Украины
Глава МИД Украины обещал польской стороне подвижки по вопросу эксгумации жертв Волынской резни до конца декабря, но не сдержал своего слова, заявил министр... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T00:34
2024-11-05T00:56
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ВАРШАВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины обещал польской стороне подвижки по вопросу эксгумации жертв Волынской резни до конца декабря, но не сдержал своего слова, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. "Я разочарован потому, что министр иностранных дел Украины обещал мне подвижки в этом вопросе до Дня всех святых. Подвижек нет", — сказал он в эфире телеканала TVN. "Еще раз обращаюсь к властям Украины. Мы это сделаем за наш счет. Все что нам нужно – это согласие на эксгумацию", — добавил он.Одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины является трактовка Волынской резни, а также отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в России организации). Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещенная в России организация) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* Украинская повстанческая армия (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России
https://ria.ru/20241031/polsha-1981056832.html
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украина, польша, россия, радослав сикорский, владимир зеленский, в мире
Украина, Польша, Россия, Радослав Сикорский, Владимир Зеленский, В мире
Глава МИД Польши выступил с обвинением в адрес Украины

Сикорский пожаловался, что Киев не сдержал обещания по эксгумации на Волыни

© AP Photo / Sarah MeyssonnierМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава МИД Украины обещал польской стороне подвижки по вопросу эксгумации жертв Волынской резни до конца декабря, но не сдержал своего слова, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
"Я разочарован потому, что министр иностранных дел Украины обещал мне подвижки в этом вопросе до Дня всех святых. Подвижек нет", — сказал он в эфире телеканала TVN.
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"Еще раз обращаюсь к властям Украины. Мы это сделаем за наш счет. Все что нам нужно – это согласие на эксгумацию", — добавил он.
Одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины является трактовка Волынской резни, а также отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* (запрещенные в России организации). Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещенная в России организация) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.

* Украинская повстанческая армия (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории России
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