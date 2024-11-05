https://ria.ru/20241105/shvetsija-1982009041.html

Швеция предоставит Украине два корабля береговой охраны

Швеция предоставит Украине два корабля береговой охраны - РИА Новости, 05.11.2024

Швеция предоставит Украине два корабля береговой охраны

Швеция предоставит Киеву два корабля береговой охраны и пакет гражданской помощи стоимостью 9,3 миллиона долларов, состоящий из 40 тысяч противогазов, сообщил... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:36

2024-11-05T18:36

2024-11-05T18:36

специальная военная операция на украине

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швеция

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игорь клименко

ульф кристерссон

сергей лавров

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Швеция предоставит Киеву два корабля береговой охраны и пакет гражданской помощи стоимостью 9,3 миллиона долларов, состоящий из 40 тысяч противогазов, сообщил шведский министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин. "Сегодня я имел большую честь представить новый пакет гражданской помощи (Украине - ред.), состоящий из 40 тысяч противогазов стоимостью 100 миллионов шведских крон (9,3 миллиона долларов - ред.), а также морской пакет, состоящий из двух больших кораблей береговой охраны вместе с дополнительным оснащением", - написал Болин на своей странице в соцсети X. Кроме того, он сообщил о подписании с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко соглашения об углублении сотрудничества между двумя странами в области гражданской обороны. В октябре премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что поддержка Украины останется главным приоритетом внешней политики страны. Премьер отметил, что Швеция вместе со странами Северной Европы и Прибалтики предоставляет Киеву больше всего помощи, уступая только США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981712565.html

https://ria.ru/20241103/zelenskiy-1981607101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, швеция, россия, игорь клименко, ульф кристерссон, сергей лавров, нато