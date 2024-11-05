https://ria.ru/20241105/shkolnik-1981885068.html
На Урале школьник погиб, упав в яму с водой
На Урале школьник погиб, упав в яму с водой - РИА Новости, 05.11.2024
На Урале школьник погиб, упав в яму с водой
Свердловские следователи возбудили уголовное дело после гибели школьника, упавшего в яму, которую выкопали рабочие для прокладки газопровода, сообщает... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T10:21
2024-11-05T10:21
2024-11-05T10:21
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело после гибели школьника, упавшего в яму, которую выкопали рабочие для прокладки газопровода, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, 4 ноября школьник 2015 года рождения упал в неогороженную и наполненную водой яму, выкопанную в ходе проведения земельных работ. Ребенка без признаков жизни из ямы достали родители. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении ведомства. Региональная прокуратура также даст правовую оценку соблюдению требований технических регламентов при проведении работ по протяжке линии газопровода, в том числе при проведении земляных работ, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240227/omsk-1929690390.html
https://ria.ru/20241101/dtp-1981423292.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале школьник погиб, упав в яму с водой
На Урале школьник погиб, упав в яму с водой, выкопанную рабочими
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело после гибели школьника, упавшего в яму, которую выкопали рабочие для прокладки газопровода, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, 4 ноября школьник 2015 года рождения упал в неогороженную и наполненную водой яму, выкопанную в ходе проведения земельных работ. Ребенка без признаков жизни из ямы достали родители.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении ведомства.
Региональная прокуратура также даст правовую оценку соблюдению требований технических регламентов при проведении работ по протяжке линии газопровода, в том числе при проведении земляных работ, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.