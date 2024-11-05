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На Урале школьник погиб, упав в яму с водой - РИА Новости, 05.11.2024
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10:21 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/shkolnik-1981885068.html
На Урале школьник погиб, упав в яму с водой
На Урале школьник погиб, упав в яму с водой - РИА Новости, 05.11.2024
На Урале школьник погиб, упав в яму с водой
Свердловские следователи возбудили уголовное дело после гибели школьника, упавшего в яму, которую выкопали рабочие для прокладки газопровода, сообщает... РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T10:21
2024-11-05T10:21
происшествия
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело после гибели школьника, упавшего в яму, которую выкопали рабочие для прокладки газопровода, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, 4 ноября школьник 2015 года рождения упал в неогороженную и наполненную водой яму, выкопанную в ходе проведения земельных работ. Ребенка без признаков жизни из ямы достали родители. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении ведомства. Региональная прокуратура также даст правовую оценку соблюдению требований технических регламентов при проведении работ по протяжке линии газопровода, в том числе при проведении земляных работ, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240227/omsk-1929690390.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Урале школьник погиб, упав в яму с водой

На Урале школьник погиб, упав в яму с водой, выкопанную рабочими

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело после гибели школьника, упавшего в яму, которую выкопали рабочие для прокладки газопровода, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, 4 ноября школьник 2015 года рождения упал в неогороженную и наполненную водой яму, выкопанную в ходе проведения земельных работ. Ребенка без признаков жизни из ямы достали родители.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении ведомства.
Региональная прокуратура также даст правовую оценку соблюдению требований технических регламентов при проведении работ по протяжке линии газопровода, в том числе при проведении земляных работ, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
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