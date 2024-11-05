https://ria.ru/20241105/shkolnik-1981885068.html

На Урале школьник погиб, упав в яму с водой

На Урале школьник погиб, упав в яму с водой - РИА Новости, 05.11.2024

На Урале школьник погиб, упав в яму с водой

Свердловские следователи возбудили уголовное дело после гибели школьника, упавшего в яму, которую выкопали рабочие для прокладки газопровода, сообщает... РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T10:21

2024-11-05T10:21

2024-11-05T10:21

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело после гибели школьника, упавшего в яму, которую выкопали рабочие для прокладки газопровода, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, 4 ноября школьник 2015 года рождения упал в неогороженную и наполненную водой яму, выкопанную в ходе проведения земельных работ. Ребенка без признаков жизни из ямы достали родители. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении ведомства. Региональная прокуратура также даст правовую оценку соблюдению требований технических регламентов при проведении работ по протяжке линии газопровода, в том числе при проведении земляных работ, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240227/omsk-1929690390.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)