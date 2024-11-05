https://ria.ru/20241105/shapsha-1982008403.html

В систему долговременного ухода в Калужской области включат 2 тыс человек

В систему долговременного ухода в Калужской области включат 2 тыс человек - РИА Новости, 05.11.2024

В систему долговременного ухода в Калужской области включат 2 тыс человек

Две тысячи человек планируется включить в систему долговременного ухода в Калужской области к 2030 году, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 05.11.2024

2024-11-05T18:32

2024-11-05T18:32

2024-11-05T18:32

калужская область

калужская область

россия

калуга

владислав шапша

владимир путин

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КАЛУГА, 5 ноя – РИА Новости. Две тысячи человек планируется включить в систему долговременного ухода в Калужской области к 2030 году, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Президент РФ Владимир Путин поручил развивать систему долговременного ухода и вовлекать в неё большее число граждан. Рассчитываем, что к 2030 году в Калужской области 2 тысячи наиболее нуждающихся в уходе людей будут включены в систему долговременного ухода", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Губернатор отметил, что два года назад Калужская область вошла в число пилотных регионов по внедрению системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Сейчас "пилот" реализуется в рамках нацпроекта "Демография" в Калуге, Боровском и Ферзиковском районах области. Из федерального бюджета на эти цели выделено 196,5 миллиона рублей. Приоритет - инвалидам, участникам Великой Отечественной войны и СВО, подчеркнул губернатор. В комплексе ухода - полсотни соцуслуг, рассказал Шапша. Для каждого в зависимости от его потребностей формируется индивидуальный пакет. Люди, которые не в состоянии обслуживать себя сами, получают социальную и медицинскую помощь на дому, в дневном или круглосуточном стационаре. Членов их семей учат правильно ухаживать за родственниками, что позволяет поддерживать здоровье и социальные связи. "На данный момент ежемесячно уход предоставляется 567 гражданам. Услугами пунктов проката техсредств реабилитации воспользовались 410 человек. "Школами ухода" проведено обучение практическим навыкам 586 родственников", - проинформировал глава Калужской области.

https://ria.ru/20241031/tovarooborot-1981187308.html

https://ria.ru/20241030/shapsha-1981012739.html

калужская область

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калуга

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калужская область, россия, калуга, владислав шапша, владимир путин